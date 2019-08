Westerkwartier vraagt inwoners mee te denken over energietransitie

Middels een enquête en gesprekken in de dorpen wil de gemeente een beeld krijgen wat er mogelijk is. Alleen inwoners van Westerkwartier kunnen er aan mee doen.

'Ook kijken naar het opwekken'

Wethouder Hielke Westra: 'Ook de gemeente Westerkwartier ontkomt niet aan de energietransitie. We moeten van het gas af en dat vraagt om maatregelen. Als gemeente kijken we naar ons eigen energiegebruik en hoe we daar nog meer op kunnen besparen. Maar we moeten ook kijken naar het opwekken van duurzame energie in onze gemeente.'

Plannen voor dat laatste zijn er nog niet benadrukt Westra. 'Wij willen eerst van onze inwoners weten hoe zij tegen deze opgave aankijken, welke ideeën zij hebben en wat zij zien als de beste manier op het doel te bereiken.'

Alleen met inwoners

De gemeente Westerkwartier wil de discussie voeren met de eigen inwoners, bemoeienis van buitenaf zit de gemeente niet op te wachten.

Westra: 'De discussie over zonneparken en windmolens laait af en toe hoog op. Maar in dit geval gaat het om ons eigen grondgebied. Daarover willen we met de Westerkwartierders in gesprek. Meningen en ideeën van buiten de gemeente hebben we daarbij niet nodig.'