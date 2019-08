Kledingbank Maxima bijna klaar voor opening

In een voormalige winkel aan het Marktplein in het centrum van Grootegast wordt hard gewerkt om kledingbank Maxima op tijd klaar te krijgen.

In de kledingzaak voor minima kunnen straks naar schatting duizend mensen nieuwe kleding komen uitzoeken. De ruimte is beschikbaar gesteld door de gemeente Westerkwartier en moet helemaal worden verbouwd.

Vrijwilligers hebben de afgelopen maand de handen stevig uit de mouwen gestoken om grote ruimte te verven, te behangen en laminaat op de vloer te leggen. Op 14 oktober is de opening gepland.

Duizend 'klanten' verwacht

Henk Slagter van Maxima is tevreden met het tot nu toe bereikte resultaat. Hij wijst: 'In die hoek komt de afdeling kinderkleding - en schoeisel. Hier komt de afdeling voor volwassenen en daar achter komen de pashokjes.' Naast de pashokjes is een grotere ruimte afgetimmerd. 'Dit wordt de sorteerafdeling. Hier komt de kleding binnen en wordt de voorraad opgeslagen.'

Slagter becijfert dat zo'n duizend inwoners straks 'klant' zijn van de vestiging in Grootegast. Volgens Slagter komen ze uit de voormalige gemeenten Grootegast, Marum en Zuidhorn. De inwoners van de voormalige gemeente Leek die recht hebben op gratis kleding gaan naar de kledingbank in Roden.

Kleding is nieuw

De kleding die Maxima in de winkel aanbiedt is nieuw. Slagter: 'We krijgen het van winkels die het niet kunnen verkopen. En de kinderkleding kopen we zelf. Daar hebben we budget voor. We willen dat kinderen er netjes bijlopen in nette kleren.'

Overigens kan Maxima Grootegast nog wel wat hulp gebruiken. Belangstellenden die als vrijwilliger willen helpen in de winkel kunnen zich melden via de website van de kledingbank.

