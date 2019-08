Europese miljoenen naar het Noorden voor groene waterstof

Met het volledige project is in totaal negentig miljoen euro gemoeid. Uiteindelijk in januari volgend jaar moet de overeenkomst getekend zijn, voor het project dat zes jaar duurt. De subsidieaanvraag is in april ingediend.

'Werkgelegenheid in hele regio'

'Het geeft een boost aan de vergroening van de industrie en het levert ook werkgelegenheid op in de hele regio', verwacht gedeputeerde Patrick Brouns.

Waarvoor gebruikt?

Het geld wordt onder meer gebruikt om aardgaspijpleidingen geschikt te maken voor het transport van waterstof en ook worden nieuwe waterstofleidingen aangelegd. Dat gebeurt onder meer op het het Chemiepark in Delfzijl.

Ook wordt waterstof gebruikt voor de verwarming van huizen in Groningen en in Delfzijl in de industrie. In Veendam werd onlangs de groene waterstofinstallatie HyStock geopend. Dat gebeurde door de koning.

Daarnaast komt er in december volgend jaar een nieuw waterstoftankstation in Stad.

