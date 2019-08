Omlegging Boterdiep is van de baan (update)

'De omlegging is definitief van de baan', vertelt Jan-Willem ter Avest, woordvoerder van FrieslandCampina. 'Maar de uitbreiding gaat wel door'.

Het bedrijf wil een nieuwe melkpoederfabriek bouwen. 'We zijn ons aan het beraden op andere mogelijkheden. Daarvoor ligt nu een plan ter beoordeling bij de gemeente Het Hogeland', vertelt Ter Avest. FrieslandCampina wilde twee vijftig meter hoge poedertorens bouwen op de plek waar nu het Boterdiep ligt.

Weerstand

De Stichting Behoud Boterdiep is blij dat de plannen van de baan zijn. De stichting werd opgericht door inwoners van Bedum en Onderdendam die fel tegen de plannen zijn, omdat die het landschap zouden aantasten. Ze hielden protestacties en hingen op diverse locaties spandoeken op.

'Wij zijn heel erg blij hiermee. Dit is heel belangrijk en we zijn blij dat Friesland Campina naar ons heeft geluisterd. Daarnaast vinden we het goed dat de fabriek wel plannen blijft maken, want werkgelegenheid vinden we ook belangrijk', aldus Lolke Weegenaar van de stichting.

Samenspraak

De weerstand heeft volgens FrieslandCampina bijgedragen aan de beslissing. 'Maar dit is natuurlijk niet de enige reden. We hebben ook diverse stakeholders. De gemeente is daar één van en in samenspraak met hen zijn we tot deze conclusie gekomen. Natuurlijk luisteren we ook naar de mening van omwonenden.'

Plannen moesten beter

Wat ook een rol speelde is dat de Commissie Milieu Effect Rapportage (m.e.r.) vorig jaar een negatief advies gaf. Daardoor liep de besluitvorming maanden vertraging op. Er moest een betere toelichting komen waarom uitbreiding aan de oostkant de beste optie is. Ook de effecten op het milieu, zoals stikstofuitstoot, moesten beter worden omschreven.

Beknopt plan

Wat het nieuwe plan precies behelst, wil de gemeente nog niet zeggen.

'Het college buigt zich nu over het alternatieve plan. Er is beknopt omschreven wat het alternatief is. Maar er valt nog niks over te zeggen omdat de burgemeester en wethouders het eerst bekijken. Daarna gaat het naar de raad. Daar zal het in de tweede helft van september besproken worden', aldus woordvoerder Paul Kremer van de gemeente Het Hogeland.

Dit bericht is geüpdate met een reactie van de Stichting Behoud Boterdiep en de gemeente Het Hogeland.

