Muizenplaag bezorgt boeren grijze haren: 'Het is behoorlijk dramatisch'

Na Friesland kampt nu ook onze provincie met een muizenplaag. In het Westerkwartier, maar ook op het Hogeland en in Midden-Groningen vreten de muizen massaal het grasland aan.

'De schade is behoorlijk dramatisch', zegt Alma den Hertog van boerenorganisatie LTO Noord.

'Fenomenale voortplantingscapaciteit'

'Je ziet veel muizengaatjes als je door het land loopt. Er loopt een compleet stelstel onder de grond. Ze vreten de worteltjes aan. En als de omstandigheden dan gunstig zijn in het voorjaar, ga je van tien muizen in april naar tienduizend in de herfst. Ze hebben een fenomenale voortplantingscapaciteit.'

Niet romantisch

Zelf heeft Den Hertog er ook last van op haar bedrijf in Luddeweer. 'Wij dachten vorige week even een romantisch wandelingetje te maken, maar de romantiek was er snel vanaf toen we de schade zagen.'

Te weinig gras

Je ziet de diertjes overigens niet. 'Ze blijven lekker onder het gras. De schade zie je wel. Je moet herinzaaien, het zijn extra kosten. En we hebben al te weinig gras in bepaalde gebieden. Het is wel een probleem. Want je moet genoeg hebben voor de koeien.'

Den Hertog pleit ervoor dat gekeken wordt naar de manier van bemesten. 'Er moet tegenwoordig dieper geïnjecteerd worden, waardoor je eigenlijk al ruimte maakt voor de muizen.'

Onder water

Het onder water zetten van de grond, waardoor de muizen verdrinken, is een mogelijkheid. 'Maar dat is een draconische maatregel. Het gaat ver en het kan ook niet altijd. Want niet overal is genoeg water in de omgeving, of de ligging van het perceel is niet goed.'

Regen zou ook 'wel wat helpen'. 'Daar zitten we allemaal op te wachten. Maar zo'n plaag is niet zomaar weer weg.'

