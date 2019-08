'Virgil van Dijk is een fantastische vertegenwoordiger voor het Nederlandse voetbal'

'Ik heb altijd wel in hem geloofd, maar het zou gek zijn om nu te zeggen dat we het allemaal al hadden gedacht dat hij dit zou kunnen. Dat had denk ik niemand kunnen voorspellen.'

Dick Lukkien werkte als assistent-trainer van FC Groningen enkele seizoenen geleden samen met Virgil van Dijk, die donderdag boven Messi en Ronaldo werd verkozen tot Europees voetballer van het jaar.

Trots

'Het vervult mij met trots dat ik een onderdeel heb mogen zijn van zijn ontwikkeling. Hij had toen al een beetje een houding van: het gaat me wel gemakkelijk af. Dat zie je vaker bij goede spelers. Ik ben veel met hem aan de slag geweest om iedere dag maximaal te geven, om zijn ontwikkeling te maximaliseren.'



Hij heeft vooral een fenomenaal spelinzicht, waardoor dingen hem heel gemakkelijk af lijken te gaan Dick Lukkien - Vooralig trainer Virgil van Dijk

Bijna niet gepasseerd

Lukkien, tegenwoordig trainer van FC Emmen, is vol lof over de verdediger van Champions League-winnaar Liverpool.

'Hij heeft vooral een fenomenaal spelinzicht, waardoor dingen hem heel gemakkelijk af lijken te gaan. Hij kan met name heel goed verdedigen, omdat hij situaties vooraf goed kan inschatten. Dat blijkt ook uit de statistieken. Hij wordt bijna niet gepasseerd en wint heel veel duels. Dat gaat opvallen. En als je ploeg dan ook nog heel veel wedstrijden wint....'

'Niet overdrijven'

Van Dijk roemde de invloed die Lukkien op zijn loopbaan had al eens in interviews. 'Dat vervulde mij toen wel met trots. Je moet het ook niet overdrijven, ik heb hem een klein beetje geholpen. En dat heeft hij gewaardeerd. Maar er zijn meer mensen die hem goed hebben geholpen.'

'Wat hij met name goed heeft gedaan, is zichzelf steeds blijven verbeteren. Op allerlei gebieden. Ook buiten het veld is het een fantastische vertegenwoordiger voor het Nederlandse voetbal geworden.'

Contact

Lukkien had na de bekendmaking nog even kort contact met Van Dijk. 'Ik was vast niet de enige die hem appte, maar binnen no-time kreeg ik antwoord. Het contact is heel goed. Dat hij blij was gisteren, is denk ik wel duidelijk.'

'Ik ben ook heel blij voor hem. En als ik hem dan daar zie zitten, met Messi en Ronaldo naast zich. Dan mogen we volgens mij allemaal heel trots zijn dat hij ook nog een rol bij FC Groningen gespeeld heeft. Dat is prachtig om te zien.'

