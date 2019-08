Spannende periode voor Founded in Groningen aangebroken

Voor het project Founded in Groningen breken belangrijke maanden aan. De financiering loopt eind dit jaar af. In november neemt de gemeenteraad een besluit over de toekomst van het project dat startups in Groningen begeleidt.

In het najaar neemt ook Gedeputeerde Staten een besluit over eventuele vervolgfinanciering. De gemeente Groningen en de provincie zijn de twee financiers van Founded in Groningen.

Lusanne Tehupuring is sinds een paar maanden 'private lead' (programmamanager) en de opvolger van Koen Atema. Atema was een paar jaar de kartrekker van de startupscene in Groningen. Hij vertrok begin dit jaar. NoordZaken sprak met Tehupering over haar rol, de startup wereld in Groningen en de toekomst.



Hoe ben je bij Founded in Groningen terechtgekomen?

'Ik ben zelfstandig ondernemer en werk één tot twee dagen in de week voor een startup, Zupr, en heb mijn netwerk in die wereld. Koen heeft met zijn team belangrijke stappen gemaakt, het programma is nu in een andere fase beland en ik probeer dit zo goed mogelijk te begeleiden. Ik ben uit het netwerk naar voren gekomen en ben sinds mei drie dagen per week bezig. Voor mij begint het nu pas echt, want in de zomerperiode lag veel even stil.'



Wat is je rol?

'Ik ben één van de gezichten en we moeten ervoor zorgen dat we er echt voor de ondernemer zijn. Dat is ook iets dat we, ondanks de publieke financiering, altijd duidelijk maken aan de publieke sector. Daar zijn we primair niet voor. Founded in Groningen is 3,5 jaar geleden ontstaan om als neutrale partij te zorgen voor verbinding en groei van het Groningse startup ecosysteem. Hier verstaan we startups en andere organisaties onder die gezamenlijk nieuwe startups creëren en laten groeien.'

Wat is het belang van Founded in Groningen voor de regio?

'We dragen bij aan economische groei en werkgelegenheid. Dat doen we door het startups zo gemakkelijk mogelijk te maken om ze tot groei te laten komen. We zijn er ook voor innovatieve scale-ups overigens. En bedrijven die al een lange traditie hebben, maar zich richten op vernieuwing en ontwikkeling. Wij zijn, zoals gezegd, een neutrale partij en spelen een verbindende rol. Startup in Residence is een mooi voorbeeld. Voor startups was het tot nu toe, op basis van de huidige regelgeving, onmogelijk om bij de overheid mee te doen in een aanbestedingstraject. Door samen met de overheid het inkooptraject aan te passen en startups te begeleiden hebben we gefaciliteerd.'

'Voor startups hebben we onder andere de workshop werken met de overheid en voor deelnemende overheden samenwerken met een startup georganiseerd in dit traject.

Een ander voorbeeld is Startup Visa Groningen. Dit houdt in dat we als regio straks één loket hebben waar alles geregeld wordt voor buitenlandse startups. Bij het Launch Café in de Herestraat kregen ze vorig jaar 150 verzoeken van buitenlandse startups om zich in Groningen te willen vestigen, maar daar kunnen ze maar tien kwijt. Vele partijen waren het erover eens dat dit beter kon en dat we dit gezamenlijk moeten oppakken. Door daar een rol in te spelen laten we met elkaar minder voor de stad verloren gaan.'



Wat heeft Founded in Groningen tot nu toe betekend?

'Dat zou je eigenlijk de ondernemers zelf moeten vragen, maar ik denk dat we gezorgd hebben voor meer samenhang. We worden publiek gefinancierd en hebben geen commercieel belang. We zijn er trots op dat we uit Groningen komen en zijn bezig een ecosysteem te realiseren waarin het goed toeven is. Voor het neerzetten van een goed ecosysteem heb je minstens twintig jaar nodig en daarin is een neutrale partij belangrijk denken wij.'



Hoe belangrijk zijn startups voor Groningen?

'Ik denk heel belangrijk. Er kan veel werkgelegenheid uit voortkomen. Door het innovatieve karakter moeten het bedrijfsleven en startups hand in hand gaan. Groningen moet de place to be zijn voor starters. De kracht van Groningen is denk ik dat het groot genoeg is om zakelijk iets op te zetten en klein genoeg om elkaar gemakkelijk te vinden. Het is niet voor niks dat we het goed doen in de Deloitte Fast50. Dat hier vooral e-commerce bedrijven in staan is logisch. Om snel te kunnen groeien hebben bedrijven een digitale component nodig om schaalbaarheid te realiseren. De e-commerce is daar geschikt voor. Zonder een schaalbaar model geen sterke groei. Jezelf als ondernemer blijven uitvinden dat is wat we in Groningen moeten willen. Daarbij mogen dingen fout gaan, maar blijf proberen.'

Hoe kijk je richting het te nemen raadsbesluit in november?

'Als Founded in Groningen zijn we onderdeel van het economisch programma van de gemeente Groningen. Daar wordt in het najaar over gesproken. Founded in Groningen is één van de projecten van dit economische programma en dus zijn we nu druk bezig met het invulling geven van ons nieuwe plan. Dit doen we uiteraard samen met allerlei partijen uit het ecosysteem. Wij zijn één van de voorbeelden, waar beleid gemaakt is op basis van een duidelijke doelgroepbehoefte.'

'Groningen moest een startup stad worden en dit ook laten zien aan de rest van de wereld. Dit beleid heeft zichtbare output opgeleverd en ik hoop dat we dit in de komende jaren mogen continueren. Het besluit om het programma financieel te steunen ligt uiteraard bij de provincie en gemeente maar ik roep ook zeker ondernemers op om dit initiatief te (blijven) steunen in welke vorm dan ook. Sinds kort werken we ook samen met de dienst Sociale Zaken, om invulling te geven aan betekenisvol ondernemen. Die profilering willen we graag verder vormgeven.'

'We volgen in ons programma het landelijke beleid. Staatsecretaris Keijzer investeert in kapitaal, talent&diversiteit en markt. Dat nemen wij één op één over met de vertaling naar Groningen. Er is in ruim drie jaar iets opgezet en we willen heel graag nog een aantal jaren onze bijdrage leveren aan het ecosysteem hier in de regio en de BV Nederland.'

