Dit Was De Week: 'Die arme mensen zijn hun zuurverdiende geld kwijt'

In Dit Was De Week praten we je elke zaterdag bij over het belangrijkste nieuws uit de provincie.

Dromen van een wietfabriek

Groningen is één van de tien gemeenten die deelneemt aan de landelijke wietproef. Dat houdt in dat er vanaf 2021 legaal geteelde wiet wordt verkocht in de coffeeshops in de stad Groningen. Dat die verplicht mee moeten doen met de proef, roept de nodige vragen op. Burgemeester Den Oudsten droomt ondertussen al van een Groningse wietfabriek. En ook twee anonieme investeerders uit Oost-Groningen zien gouden bergen.



Waar is mijn geld?

Het zal je maar overkomen: je organiseert een crowdfundactie, wil het geld laten uitbetalen, maar net op dat moment gaat de website uit de lucht. Het overkwam Pascal Koolhof uit Zandeweer. Zuur, want met de opgehaalde 10.000 euro wilde hij een rolstoelbus voor zijn dochter kopen. Koolhof vindt het ook sneu voor de gulle gevers.

'Die arme mensen die gedoneerd hebben, zijn hun geld kwijt. Hun zuurverdiende geld.'



Een week Code Rood

Actiegroep Code Rood richtte deze week even buiten Loppersum haar actiekamp in bij een vervallen boerderij. Vanaf daar werden tal van acties uitgevoerd, onder de noemer 'Week van het Gronings verzet'. Zondag hingen er protestborden bij de Bauke Mollema Tocht, Maandag blokkeerden actievoerders de NAM-locatie in Amsweer en woensdag waren vijf boorlocaties het doelwit. Donderdag en vrijdag volgens acties bij een tankstation en op de Martinitoren.



Virgil first

Oud-FC Groningen-verdediger Virgil van Dijk werd donderdag als eerste Nederland ooit gekozen tot Europees voetballer van het jaar. Lionel Messi en Cristiano Ronaldo hadden het nakijken. Dick Lukkien maakte de stervoetballer nog mee als assistent-trainer van FC Groningen en blikt nog eens terug.



In zak en as

De brand die een boerderij in Biessum, bij Delzijl, in de as legde, bleek aangestoken. Bewoners Janet en Ritchey kunnen het nog maar amper bevatten dat hun huis er niet meer staat. Maar dat er opzet in het spel is, komt niet als een verrassing.

'Het brandde in de container waar riet in zat, maar een meter of twintig verderop brandde het ook. Dat kan onmogelijk iets met elkaar te maken hebben.'



Ontzettend feest

Groningens Ontzet trok woensdag weer het nodige volk naar de zonovergoten Stad. Beppie van der Sluis was er ook bij en proefde de sfeer.



De Slotplaat

Groningen ging deze week gebukt onder een dikke laag smog. Het RIVM adviseerde daarom in de namiddag en vroege avond geen zware lichamelijke inspanningen te doen.