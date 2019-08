Het A-Kwartier: 'Ik had gehoopt dat het sneller zou gaan'

De gemeente Groningen heeft tot nu toe 3 miljoen euro uitgetrokken voor de aanpak van de voormalige rosse buurt in het A-Kwartier in de stad. 'Het meeste geld is gaan zitten in het opknappen van de openbare ruimte', vertelt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA). 'Die was wat 'sleets' geworden.'

Het A-kwartier, met straten als de Muurstraat, Hoekstraat en de Vishoek was jarenlang het domein van prostituees. De raamprostitutie werd eind 2015 opgedoekt. Sindsdien heeft de buurt een metamorfose ondergaan.

Oude prostitutiegebied

De straten in het oude prostitutiegebied moeten uiteindelijk dezelfde uitstraling krijgen als de Oude Kijk in 't Jatstraat: levendig en met verschillende functies. Maar zover is het nog niet. 'We zijn nu ruim 3 jaar verder, en ik had eigenlijk wel gehoopt dat het sneller zou gaan', aldus Van der Schaaf.



Het tempo waarmee de leegstaande en verwaarloosde panden worden opgeknapt valt behoorlijk tegen. Van der Schaaf: 'Dat is iets waar we behoorlijk van balen. Een aantal eigenaren heeft de handschoen opgepakt. Die hebben bouwvergunning aangevraagd en zijn flink aan het verbouwen.'

Vijf panden leeg

Maar dat geldt niet voor iedereen. Op dit moment staan er nog vijf panden leeg, bijvoorbeeld in de Hoekstraat en aan de Vierde Drift Noorderhaven. 'Dat zijn er al een stuk minder dan een tijdje terug. Dus het gaat de goede kant op, maar we hopen dat er voor die leegstaande panden binnenkort ook plannen worden ingediend.'

Als er de komende tijd niets gebeurt aan de leegstand, gaan we boetes uitschrijven Wethouder Roeland van der Schaaf

Als stok achter de deur kan de gemeente op basis van een leegstandsverordening boetes opleggen. Maar zover is het nog niet gekomen. Van der Schaaf: 'Het begint met constateren dat er sprake is van leegstand. Vervolgens schrijf je partijen aan. Als er de komende tijd nog niets gebeurt dan zullen we boetes uitschrijven. Maar ik ben optimistisch.'

Zo zou het moeten: levendig en met verschillende functies (foto's: Gemeente Groningen)



Volgens Van der Schaaf is er op grote schaal in vastgoed geïnvesteerd met het idee om er vervolgens studenten te huisvesten. 'Ik denk dat deze mensen teleurgesteld zijn omdat we heel streng beleid hebben gevoerd. Zowel op kwaliteit als op de manier waarop hier gewoond mag worden. Door de panden een tijdje leeg te laten staan had men misschien gehoopt dat de gemeente overstag zou gaan. Dat zijn we niet, maar daardoor duurt het wel allemaal wat langer.'

4 miljoen euro uitgetrokken

De gemeente heeft 4 miljoen euro voor de metamorfose van het A-Kwartier uitgetrokken, daarvan is inmiddels dus 3 miljoen uitgegeven. 'We hebben per straat gekeken hoe we de openbare ruimte konden opknappen. En wat ook helpt zijn dingen als muurschilderingen en aanleggen van geveltuintjes. Daardoor krijgt de buurt ook een mooi kleurrijk karakter.'

Wat nog ontbreekt is de levendigheid. 'Ik vind dat we daar de komende tijd nog stappen in moeten zetten', zegt Van der Schaaf. 'Het zou heel mooi zijn als er her en der bijvoorbeeld nog wat ateliers komen, wat bedrijfjes of een restaurantje.'

Wethouder Roeland van der Schaaf onthult een geveltuintje (Peter Steinfort)/RTV Noord



Het huidige bestemmingsplan laat dat ook toe. Maar de concurrentie tussen wonen en bedrijvigheid neemt steeds heftiger vormen aan, weet ook de wethouder van ruimtelijke ontwikkeling, wonen en wijkvernieuwing. 'Vastgoed is momenteel erg duur, en wonen levert veel geld op. Dat is ook één van de aandachtspunten in onze visie voor de binnenstad: hoe kunnen we ondernemerschap behouden voor de binnenstad?'



'De wijk bruist'

'De wijk bruist wel, maar de straten in het oude prostitutiegebied zijn inderdaad nog aardig stil', bevestigt Fleur Woudstra van buurtvereniging A-Kwartier. 'Maar langzaam maar zeker wordt het steeds mooier. Dit zijn geen kleine ontwikkelingen, je kunt geen ijzer met handen breken. Het kost gewoon tijd.'





De hoerenbuurt trok veel punliek. Die loop is er uit en die krijg je ook niet zo maar terug Fleur Woudstra - buurtvereniging A-kwartier

Bovendien moet je kijken waar loop in zit en waar niet, zegt Woudstra. 'De hoerenbuurt trok destijds natuurlijk veel publiek. Maar die loop is er uit en dat krijg je ook niet zo maar terug. Het is geen natuurlijke looproute, dus ik denk dat de straten vooral voor bewoning geschikt gemaakt moeten worden.'

Drugsoverlast

Woudstra heeft trouwens nog een tip voor de gemeente Groningen. 'Vroeger was er sprake van dugsoverlast in de buurt. Nu hebben we vooral last van fietsen. Stel bij het verlenen van een bouwvergunning als voorwaarde dat er een inpandige fietsenstalling moet komen, of een schuurtje in de tuin. De stoepen moeten begaanbaar blijven voor voetgangers, daar zijn ze namelijk voor bestemd.'

