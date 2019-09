Oude school kopen in Stad? Prijskaartje: drie miljoen euro

De eerste steen werd in 1971 gelegd. Een jaar later werd de bouw afgerond. (Foto: Stef Bandstra/RTV Noord)

De Noorderpoort heeft de oude technische school aan de Van Schendelstraat in Stad in de etalage gezet.

Jarenlang werden vmbo-leerlingen en opleidingen voor monteurs en installateurs hier gehuisvest.

'Het gebouw is overbodig geworden', zegt woordvoerder Harry Bouma. 'Wij hebben allerlei nieuwe panden bij het Europapark, en techniekleerlingen krijgen inmiddels les in ons nieuwe techniekgebouw aan de Muntinglaan.'

Eerdere poging

Noorderpoort heeft het gebouw al eerder geprobeerd te verkopen. Er meldde zich een geïnteresseerde uit Stad, maar die trok zich op het allerlaatste moment terug. Het opleidingscentrum neemt daarom een bemiddelingsbureau in de hand om deze keer wél tot een deal te komen.

Tussenpersoon

Het bureau in kwestie is vastgoedadviseur OPPS uit Utrecht. Het bedrijf fungeert als bemiddelaar tussen de geïnteresseerden, de Noorderpoort en de gemeente Groningen. Laatstgenoemde is ook bij het proces betrokken, omdat het bestemmingsplan bij overname hoogstwaarschijnlijk wordt aangepast.



Wijkontwikkeling

De winnaar van de aanbesteding krijgt exclusiviteit voor de ontwikkeling van de omgeving. De nieuwe eigenaar mag dus, indien de plannen worden goedgekeurd, bepalen wat er met het gebouw en de omliggende grond gebeurt.

De ideeën moeten aansluiten bij het toekomstplan van de gemeente. Die heeft al bepaald dat De Wijert een stuk groener moet worden, en de gebouwen duurzamer.

Het nabijgelegen Sterrebos wordt de komende jaren omgetoverd tot het Zuiderplantsoen. Het plan is om dat toekomstige park bij De Wijert te betrekken. Miljoenen euro's liggen hiervoor op de plank.

Renovatie te duur

Het oude schoolgebouw behouden en verbouwen blijkt voor Noorderpoort geen optie. 'Het moet volledig worden gerenoveerd', vertelt Bouma. 'Voor ons was het dus net zo voordelig om een volledig nieuw schoolgebouw neer te zetten.'

Uit een eerder jaarverslag van Noorderpoort blijkt dat een opknapbeurt wel het oorspronkelijke idee was. De kosten voor renovatie vielen echter hoger uit, omdat het pand een monumentale status heeft.

Volgens de school stelt de gemeente Groningen 'dusdanige eisen aan de verbouwing van een jong monument', dat de gereserveerde middelen 'niet dekkend bleken.' Daarnaast kampte Noorderpoort in die periode met tegenvallende studentenaantallen, waardoor er minder geld in het laatje was, blijkt uit hetzelfde verslag.

Architect van Vindicatgebouw

Het schoolgebouw aan de Van Schendelstraat werd ontworpen door Jo Vegter, in onze provincie vooral bekend als geestesvader van het marmeren Nieuwe Stadhuis (in 1996 gesloopt) en het eerste sociëteitsgebouw van Vindicat, Mutua Fides aan de Grote Markt (in 2014 gesloopt). In 1972 werd de bouw van de technische school afgerond.

Naar de hoogste bieder

De verkoop van het complex in De Wijert gaat via een officiële weg. Eerst wordt de zogenoemde selectiefase opgestart, waarin alle geïnteresseerden zich kunnen aanmelden.

Na deze fase kiest het bemiddelingsbureau de drie meest geschikte kandidaten. Zij worden beoordeeld aan de hand van verschillende criteria, zoals financiële middelen, referenties en bekwaamheid.



Er wonen nu nog tientallen mensen in het gebouw Woordvoerder CareX

Pas wanneer de personen of bedrijven deze fase doorkomen, kunnen ze zich officieel inschrijven voor de aankoop van het oude schoolgebouw. De gegadigden zetten dan zwart op wit wat ze voor het pand neer willen leggen.

Miljoenenbedrag

De nieuwe eigenaar moet minstens 3 miljoen euro aftikken voor het bijna 8.500 m2-grote perceel. Dat is het vastgestelde minimumbedrag. OPPS wil verder geen toelichting geven over de verwachte opbrengst, omdat de aanbestedingsprocedure in volle gang is.

Nu nog anti-kraak

In de tussentijd is het pand nog in beheer bij leegstandsbeheerder CareX. Exacte aantallen zijn er niet, maar volgens een woordvoerder wonen er nu nog tientallen personen in het complex. 'De ruimtes worden ook gebruikt als atelier, oefenruimte of opslag.'



Je ziet aan de neuzen wel dat ze mogelijk interesse hebben in het pand Kés Aerts - kunstenaar

Kés

Eén van de personen die invulling geeft aan de lege ruimte is kunstenaar Kés Aerts uit Appingedam. Sinds 2016 geeft hij drie dagen per week schildercursussen in een groot, oud lokaal op de voormalige Noorderpoortlocatie.



Kés Aerts in zijn atelier en lesruimte. (Foto: Stef Bandstra/RTV Noord)



'Je ziet hier af en toe wat mensen rondlopen' vertelt Aerts. 'Je ziet aan de neuzen wel dat ze mogelijk interesse hebben in het pand. Maar ik doe dit al heel lang, ik heb al negen verschillende ateliers gehad op verschillende plekken in het land en ik maak me nergens druk over. Als ik dat zou doen, kan ik niet meer werken.'

De schilder is niet verbaasd dat er haast wordt gemaakt met de verkoop van het pand. 'Het is oud, kijk maar om je heen. Dat zie je ook in de wijk wel hoor. Je voelt aan alles dat het deel uitmaakt van een groter geheel.'

Aerts is zichtbaar op zijn plek in het lokaal. 'Ik heb hier alle ruimte om mijn cursisten hun gang te laten gaan. Bovendien ademt het sfeer. Het is industrieel. Het is licht. Het is prachtig.'



Verhuizen is hij dus na al die jaren wel gewend. Maar zijn hobby is het niet, benadrukt de kunstenaar. 'Je hebt elke keer tijd nodig om je spullen te verplaatsen. Het duurt een half jaar voordat ik weer in de energie van die nieuwe ruimte ben. Creativiteit laat zich niet forceren. Dat moet ik dan helemaal opnieuw opbouwen.'

Niet direct weg

Als het pand wordt verkocht, betekent dit volgens de CareX-woordvoerder niet dat mensen als Aerts direct hun koffers moeten pakken. 'Vaak loopt het nog een tijdje door totdat er een definitieve herbestemming is.'

Even afwachten

Geïnteresseerden kunnen zich tot 23 september aanmelden om in aanmerking te komen voor overname. 'Wij hopen het gebouw toch echt eind dit jaar kwijt te zijn', zegt woordvoerder Harry Bouma van Noorderpoort.

In de tussentijd gaat OPPS om tafel met de gemeente Groningen om alle plannen van de belangstellenden voor te leggen. En dat kost tijd. Mogelijk is de oude technische school dus pas volgend jaar in nieuwe handen.

Lees ook:

- Groningen presenteert vernieuwingsplannen voor vier wijken

- Sportcentrum Europapark geopend: 'Dit is geen lichtdichte doos'