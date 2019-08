Bestuurder Martini Ziekenhuis: 'Breek akkoord open voor betere lonen'

Vrijdagmiddag vroeg de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) het kabinet om een 'eenmalige financiële impuls'. Met dat geld kunnen de ziekenhuizen beter tegemoet komen aan de eis van vijf procent loonsverhoging voor zorgpersoneel van vakbond FNV.

Patstelling

De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten al maanden vast. Een 'patstelling', noemt Feenstra het, die tegelijkertijd vindt dat het zorgpersoneel een loonstijging verdient. Daarom ziet hij behalve een bijdrage uit Den Haag, ook mogelijkheden in 'het openbreken van het hoofdlijnenakkoord'.

In dat akkoord staan onder meer afspraken over loonsverhogingen. 'Via het akkoord wordt een klein percentage van de loonstijging betaald door de zorgverzekeraars aan de ziekenhuizen', legt Feenstra uit. 'Maar kom je boven het percentage uit die afspraak, en dat is nu het geval met de eis van FNV, dan moeten de ziekenhuizen het zelf betalen. En sommige ziekenhuizen komen dan direct in de problemen.'

'Negatieve spiraal dreigt'

Ook de NZA waarschuwt in de brief waar het kabinet om extra geld wordt gevraagd voor 'harde bezuinigingen'. Als de salarissen verder stijgen, dan moeten de ziekenhuizen 'onvermijdelijk bezuinigingen op inzet van medewerkers'.

En dan dreigt 'een negatieve spiraal', waarschuwt de NVZ in een brief aan het kabinet. Dan stijgt de werkdruk, is het moeilijker nieuw personeel te vinden en groeien de wachtlijsten.

Toch hoeven patiënten die in behandeling zijn bij het Martini Ziekenhuis zich geen zorgen te maken. 'De financiële positieve van het Martini Ziekenhuis is gewoon erg goed', zegt Feenstra. 'Maar daar gaat het ook niet om. De cao afspraken gelden voor de hele sector.'

FNV: 'Dit is een afleidingsmanoeuvre'

Ondertussen is vakbond FNV niet blij met de roep om extra geld van de ziekenhuizen.

'Dit is een afleidingsmanoeuvre, ze leggen de bal terug bij Rutte. In plaats van het trucje dat ze het niet kunnen betalen, kunnen de werkgevers beter hun laatste loonbod van tafel halen en weer gaan overleggen met de bonden, om verdere arbeidsonrust af te wenden' zegt cao-onderhandelaar Elise Merlijn.

De vakbond voerde al acties om de eisen af te dwingen. Zo werden er zondagsdiensten gedraaid in onder meer Assen, Eindhoven en Amsterdam. In september zijn acties aangekondigd waar ook Groningse ziekenhuizen aan meedoen.

Eerder ook acties in UMCG

Eerder dit jaar waren er ook al acties voor een betere cao en maatregelen tegen werkdruk in de universitaire ziekenhuizen in het hele land. Ook in het UMCG werd actie gevoerd.

Of de ondertekenaars van het Hoofdlijnenakkoord bereidt zijn om het akkoord open te breken, is nog niet bekend.

Lees ook:

- Ziekenhuispersoneel gaat actievoeren voor betere cao en lagere werkdruk

- FNV akkoord met cao universiteitsziekenhuizen