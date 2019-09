Waterstofrevolutie in Oudeschip: 'Het gaat zeker niet om luchtfietserij'

H2 Oudeschip

Dat zeggen dorpsbewoners Jaap Kap en Erik Dijkshoorn, die een vergevorderd plan hebben gemaakt met de titel H2 Oudeschip.

Het komt er op neer dat het dorp een eigen electrolyser van één of twee megawatt krijgt om waterstof te produceren. De groene energie die daarvoor nodig is, wordt geleverd door één of twee eigen windmolens.

Verdrukking

Oudeschip is een dorp in de verdrukking: het ligt in het aardbevingsgebied én komt in de verdrukking door een steeds maar verder uitdijende Eemshaven. Kap: 'We zaten hier in een neergaande spiraal en het is tijd dat om te buigen naar iets positiefs'.

'Afkoppelen'

En dus ontwikkelden Kap en Dijkshoorn dit plan dat volgens hen weliswaar ambitieus is, maar zeker uitvoerbaar. 'We hebben hier het noordelijkste puntje van het gasnetwerk', weet Dijkshoorn. 'We kunnen het zó afkoppelen en geschikt maken voor waterstof'.

CO2-neutraal

'Bovendien zitten we hier in het aardbevingsgebied', vult Kap aan. 'Er is geld om de woningen te versterken, te isoleren en geschikt te maken voor het gebruik van waterstof. Je krijgt dan CO2-neutrale woningen die in waarde zullen stijgen'.

Tankstation

De 'dorpswaterstof' kan ook via een eigen tankstation worden verkocht. Volgens Dijkshoorn zijn er genoeg potentiële klanten: 'Tractors, vrachtwagens van afvalverwerker Pouw, de taxibusjes van UVO, noem maar op'.

Ook zouden de dorpsbewoners er volgens Dijkshoorn zelf kunnen gaan tanken: 'Een droomscenario is dat er straks een stuk of vier dorpsauto's op waterstof rondrijden'.

Investeerders

Volgens beide mannen gaat het in dit plan zeker niet om 'luchtfietserij'. 'We zijn in gesprek met twee grote bedrijven die willen investeren', zegt Kap. 'Namen noemen we niet, maar er zit een grote fabrikant van windmolens bij. Wij geloven in dit plan, we zijn al ver.'

'Supertof'

Dijkshoorn en Kap kunnen rekenen op steun van de provincie Groningen: 'Ik vind het supertof dat ze de handschoen hebben opgepakt', zegt gedeputeerde Nienke Homan. 'En dat ze kansen zien voor Oudeschip. Maar het is ook belangrijk dat het toepasbaar is op andere dorpen'.

'Goede volgorde'

Het is een mooi plan, dat we graag willen ondersteunen, zegt wethouder Eltjo Dijkhuis van de gemeente Hogeland. 'Maar tegelijkertijd ligt Oudeschip in een gebied waar heel veel gebeurt. Het dorp komt nu al in de verdrukking door de Eemshaven en die haven breidt alleen maar verder uit. Het is nu zaak de dingen in de goede volgorde te doen. Wat is goed voor Oudeschip? Dat moet eerst duidelijk worden'.

Complex

'Dit plan is geen sinecure, maar het heeft het in zich om gerealiseerd te kunnen worden', zegt Ad van Wijk van New Energy Coalition. Dat is een stichting die wil helpen de energietransitie te versnellen. Deze stichting onderzoekt of en hoe het plan in Oudeschip uitgevoerd kan worden.

Van Wijk: 'Het is complex omdat er zo veel partijen bij betrokken zijn. Er zal dus veel werk moeten worden verzet om die waterstofproductie, zeg binnen twee jaar, gerealiseerd te krijgen.'

Lees ook:

- Europese miljoenen naar het Noorden voor groene waterstof

- Koning opent waterstofinstallatie in Veendam, maar wat kan die installatie precies?