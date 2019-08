Frank van Etten moet wijken voor Songfestival: 'Een klap in m'n gezicht'

Frank van Etten: 'Dit is wel even zuur' (Foto: Natasja Smink)

Dat zit zo: Van Etten, geboren in Stadskanaal, lang woonachtig geweest in Nieuwe Pekela, en tegenwoordig levend in Brabant, had voor zijn jubileumconcert (20 jaar in het vak) op 9 mei Sportpaleis Ahoy' afgehuurd. Maar door de toewijzing van het Eurovisie Songfestival aan de Maasstad, kan zijn feestje nu plotseling niet meer doorgaan.

Heel verdrietig nieuws

'Echt wel een beetje zuur', reageert de zanger. 'Omdat we met ons hele team echt wel het één en ander hebben moeten bewerkstelligen voor die datum. De band, het podium, licht en geluid, de gastartiesten... Daar komt echt heel veel bij kijken. En nu moeten we alles verplaatsen. Heel verdrietig nieuws.'

'Klap in m'n gezicht'

Van Etten is van de mededeling nog maar nauwelijks bekomen, bekent hij.

'We zaten met ons hele gezin vanmiddag te kijken naar de tv toen de mededeling kwam', zegt hij, 'en dat was echt een klap in m'n gezicht. Voor ons allemaal trouwens. Want het hele gezin werkt mee aan dit project, dat kun je niet alleen. En als dat dan allemaal in duigen valt, dan maakt je dat geen happy mens.'

Slecht mens

Maar Van Etten heeft toch een contract, voorzien van handtekeningen?

'Ja, maar als ik daar aan vast hou, zou ik voor mijn gevoel een slecht mens zijn. Ik draag het Songfestival ook al m'n levenlang een warm hart toe. Net als ik zijn er nog miljoenen mensen die van dit fenomeen houden, en die wil ik niet in de weg staan. De manier waarop viel me alleen even zwaar, omdat er al zoveel werk in zit.'

Je kunt natuurlijk kwaad bloed zetten, door aan ons contract vast te houden. Maar zo hou ik iedereen te vriend Frank van Etten

'Ja, je kunt natuurlijk kwaad bloed zetten door te zeggen: ik heb het gehuurd, want ik héb het ook gehuurd, maar op deze manier hou ik iedereen te vriend. Dat lijkt me ook het beste.'

Tickets verkocht

Er waren al heel veel tickets verkocht. 'Het ging bijzonder hard, harder dan ik verwacht had. Die mensen zullen allemaal mee moeten naar een andere datum. Maar kunnen ze dat ook? Willen ze dat ook? Met dat soort dingen heb je nu allemaal te maken.'

Frank van Etten in het voorprogramma van het Songfestival, bij wijze van compensatie, zou dat wat zijn?

Van Etten: 'Zou leuk zijn. Man Bij Hond was vanmorgen bij me op bezoek, en die vond ook al dan Duncan Laurence maar even moest zorgen dat ik op het Songfestival van 2020 mocht optreden, omdat ik dat verdiende... Ach, ik zie het positieve er maar van in.'

Lees ook:

- Zanger Frank van Etten: 'Ik werd afgeperst en mijn huis uitgejaagd'

- Mercedessen van volkszanger Frank van Etten uitgebrand