Buijs: 'Als je boven Heracles wil eindigen moet je winnen'

Danny Buijs heeft in aanloop naar de wedstrijd tegen Heracles een zo goed als fitte selectie tot zijn beschikking. De verwachting is dan ook niet dat de trainer grote veranderingen gaat doorvoeren in vergelijking met laatste wedstrijd tegen AZ.

Mike te Wierik keert terug van een schorsing en gaat waarschijnlijk de plek innemen van Bart van Hintum in het hart van de verdediging.

Kleine klachten

'Charlison Benschop had wat kleine klachten. Vandaag heeft hij aangepast getraind, maar ik ga ervan uit dat hij er morgen bij is', zegt Danny Buijs.

Samir Memisevic is zoals bekend al langere tijd afwezig en Michael Breij en Jannik Pohl zitten niet bij de selectie. Laatstgenoemden krijgen dit weekend de kans om nog een andere club te vinden.

Smaakmaker

Met het vertrek van smaakmaker Ritsu Doan is Groningen een belangrijke speler kwijtgeraakt.

'We zijn een goede speler kwijt', beaamt Buijs. 'Je weet dat het kan gebeuren en je had er misschien aan het begin van het seizoen al wel rekening mee gehouden. Als je richting 31 augustus gaat hoop je misschien dat je hem dan nog een half jaar zult hebben. Ik heb niet echt het gevoel dat het leeft in de groep. Wat dat betreft is de voetballerij net een jungle. Als iemand weggaat biedt dat weer kansen voor andere spelers.'

De oefenmeester van FC Groningen is op dit moment tevreden met zijn selectie. Maar ook weet Buijs dat er altijd nog iets kan gebeuren.

Achter de schermen

'Er zullen ongetwijfeld dingen spelen achter de schermen, maar als dat niet direct betrekking op mij heeft hoef ik daar ook niks van te weten. Ik focus me gewoon met de groep die ik heb op Heracles. Dan zien we dinsdag wel hoe het afgelopen is.'

'Er zijn altijd scoutingslijstjes, maar ik ben dik tevreden met deze groep. De balans is denk ik nu zeer behoorlijk. Ik denk dat het belangrijkste is dat we aangetoond hebben dat we tot best wel wat in staat zijn. Je hebt veel jonge jongens die nog beter kunnen worden. Als we ons niveau niet halen, worden we iets kwetsbaarder', is de trainer ook realistisch.

Doordat de wedstrijd tegen PSV afgelopen week niet doorging had FC Groningen afgelopen weekend vrij. Niet ideaal volgens Buijs.

Niet fijn

'Dat is niet fijn, helemaal omdat je volgende week weer een break hebt. Wel mooi om te zien dat gisteren alle Nederlandse clubs zich geplaatst hebben, maar misschien is het dan een idee om de volledige speelronde eruit te halen. Dat we meedenken met de clubs die in Europa actief zijn is denk ik een goede zaak, want het levert iedereen wat op.'

'Ik heb een paar wedstrijden van Heracles gezien. Zij hebben ook pech gehad met de VAR. Dat scheelt punten. Vorige week tegen Vitesse hebben ze een zeer behoorlijke wedstrijd gespeeld.'

Voetballende ploeg

'Als er één verdiende om te winnen, dan was het Heracles. Een voetballende ploeg, met snelheid en met Dessers als aanspeelpunt. Ze proberen altijd te voetballen. Maar ik denk dat de meeste mensen ons als favoriet zien. En als je boven Heracles wilt eindigen, moet je gewoon winnen', besluit Buijs.

