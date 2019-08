Multifunctioneel centrum terug in Schildwolde: 'Een belangrijk moment'

Het kloppend hart van het verenigingsleven in het dorp is daarmee terug. 'Dit is echt een belangrijk moment. We hebben onze eigen plek echt gemist', zegt voorzitter Harm Jan Haan.

Kortsluiting in adapter

Het centrum aan de Goeman Borgesiusstraat ging in 2017 in vlammen op. Oorzaak: een kortsluiting in de adapter van de huistelefoon.

In maart dit jaar begon de wederopbouw. 'De verf is net opgedroogd', vertelt Haan.

De officiële heropening werd vrijdag feestelijk gevierd met een mini-kermis. 'Nu gaan we het weer gebruiken voor vergaderingen, feesten en natuurlijk het verenigingsleven.

Geen huistelefoon

Het centrum heeft maatregelen genomen om een nieuwe brand te voorkomen. 'We hebben nu geen huistelefoon meer. Wij dachten: dat slaan we over.'

