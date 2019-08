Poppodium Vera viert 120-jarig bestaan: 'Wij boeken alleen de besten'

Sinds 1978 is hij verbonden aan het poppodium. In de tussentijd boekte Weening inmiddels wereldberoemde bands als Nirvana, Pearl Jam, The White Stripes en Slayer.

Vera staat bekend als het podium waar underground-acts staan die nergens anders te zien zijn. Het schijnt dat jij een geheel eigen aanpak hebt als het gaat om het boeken van die bands.. Hoe doe je dat?

'Poeh zeg. Wie heeft je dat verteld? Haha! Oké, goed. Het is eigenlijk heel simpel. Ik bekijk bands nergens anders. Ik ga niet op een of ander festival een bandje scouten. Ik zie gewoon of ze goed zijn. En vervolgens staan ze bij ons.'

Ben je wel eens bang geweest dat er niemand komt?

'Nee, nooit. En dat is ook nog nooit gebeurd zal ik je vertellen.'

Je zegt: ik boek alleen de besten. Maar hoe zorg je dat ze komen?

'Je moet altijd het beste bieden voor de mensen die komen, en dat hebben wij in huis. Dat geldt voor iedereen die professioneel iets beoefent. De omstandigheden moeten goed zijn. Wij geven de muzikanten bijvoorbeeld goed te eten van te voren en zorgen dat de belichting goed is.'

Misschien wel het meest legendarische optreden ooit in Vera is dat van Kurt Cobain. Had je door dat zijn band Nirvana daarna zo groot zou worden?

'Nee, want het was eigenlijk een van de zoveel bands in die tijd. Maar Kurt had een geweldige stem en charisma. En ze hadden betere songs. Ze coverden Love Bus van Shocking Blue en toen wist ik: die moeten we hebben.'



Jij haalde ook U2 naar Groningen. Dacht je toen hetzelfde?

'Zeker niet, toen stond ik met een collega aan de zijkant te kijken en toen zei ik tegen hem: deze band gaat heel, maar dan ook héél groot worden. En ik had gelijk.'

Vera begon eigenlijk als gereformeerde studentenvereniging waar muziek werd afgekeurd. Hoe heeft het ooit uit kunnen groeien tot poppodium?

'Ik ben er pas bij sinds '78. Toen liepen er allerlei figuren met lange haren rond. Ik was dat ook niet gewend, want ik was een sportjongen. Ik keek er best van op dat er overal zo veel geblowd werd. Een echt antwoord heb ik eigenlijk niet, behalve dat er een complete revolutie gaande was. In die tijd gebeurde er heel veel in de wereld. En wij gingen gewoon mee met de tijd.'

Open dag

Vera opent zaterdag de hele dag haar deuren voor publiek. 's Avonds is er een inhoudelijk programma over de geschiedenis van het poppodium. Let op: er is beperkte ruimte, en je moet van te voren een kaartje kopen.

