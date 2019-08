'Hullabaloo moet een beetje een minivakantie zijn'

Eerst maar even de naam: Hullabaloo. Waar komt die vandaan? 'We wilden een festival met heel veel verscheidenheid aan activiteiten en muziek', vertelt Bovenlander. 'En Hullabaloo is een funny English word. Vrij vertaal betekend het chaos en gekte, in de positieve zin.'

Popmuziek als basis

De basis van het festival, dat op 30 en 31 augustus in het Stadspark wordt gehouden, met onder meer Maan, Miss Montreal, De Jeugd van Tegenwoordig, Di-Rect, Nielson, Ronnie Flex en Duncan Laurence als artiesten, is popmuziek.

Bovenlander: 'Maar we maken daarbij wel uitstapjes, naar het electronische genre, bijboorbeeld Robin Schulz die komt draaien, we doen een beetje urban, we doen een beetje rock, maar de basis is inderdaad pop.'

Verscheidenheid

En dat is er nog niet? 'Nee, in deze regio is dat er nog niet, deze verscheidenheid aan programmering en podia. Want dan heb je ook nog de festiviteiten er om heen. Er staat een reuzenrad, er staat een zweefmolen. je kan real life Pacman spelen...'

Festivaldirecteur Mitchel Bovenlander: 'Er staat een zweef, een reuzenrad, er is real life Pacman...'



Bovenlander vat het samen als: 'Allerlei gekke extra activiteiten, die typisch zijn voor dit festival. Het moet een soort minivakantie zijn, in plaats van dat je puur en alleen voor een bandje komt.'

Eerste keer

Hullabaloo vind dit jaar voor het eerst plaats. Loopt het een beetje?

'Ja, het wordt heel goed ontvangen', zegt de festivaldirecteur. 'En daar zijn wel heel blij mee. We verwachten dit weekend 20.000 toeschouwers, dus dat belooft wat voor de toekomst.'

RTV Noord sprak voor het begin van het festival een aantal mensen die zeiden dat ze hun kaartje hadden gekregen. Is dat niet een beetje sneu voor de mensen die geld voor hun ticket hebben neergelegd?

'Dit moet groeien'

Bovenlander: 'De meeste mensen hebben gewoon een kaartje moeten kopen hoor. En ja, de capaciteit is 30.000, maar dit moet groeien. Je hebt niet meteen een volle bak.'

Leuke opsteker voor de organisator, die eerder dit jaar het Terrassenfestival in Stad afgelaste, omdat er slecht weer werd verwacht: het wordt zaterdag prachtig weer.

Zonnebrandolie

'Dit weekend zit het zeker mee', zegt een opgetogen Bovenlander. 'We hebben daardoor ook wat extra faciliteiten, zoals gratis zonnebrandolie, extra waterpunten en wat extra overkappingen.'

Lees ook:

- Extra bussen vanwege festival Hullabaloo