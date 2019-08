Groningen en Drenthe willen aantal laadpalen vervijfvoudigen

Met dat aantal moet een dekkend laadnetwerk voor elektrische rijders ontstaan.

Gezamenlijke aanbesteding

De laadpalen worden geplaatst in 21 gemeenten, die hiervoor samenwerkten in een gezamenlijke aanbesteding.

Vrijdag onthulden de gedeputeerden Fleur Gräper (Groningen) en Tjisse Stelpstra (Drenthe) samen met de wethouders Philip Broeksma (Groningen) en Henk Lammers (Tynaarlo) de eerste nieuwe paal op P+R Hoogkerk.

Zelf kiezen

Gebruikers van de laadpalen kunnen naar verwachting eind dit jaar zelf hun energieleverancier kiezen. Dat is nieuw in Nederland.

'In lijn met het Klimaatakkoord willen we in Groningen en Drenthe zo snel mogelijk naar nul procent fossiele brandstoffen in het persoonlijk en zakelijk vervoer', zei gedeputeerde Gráper. 'We streven naar slimme en groene mobiliteit.'

Groei elektrische auto's

De komende jaren vindt een grote groei plaats in de aanschaf van elektrische auto's. In de provincies Groningen en Drenthe stijgt dat aantal naar verwachting naar ruim 14.500 auto's volgend jaar en meer dan 55.000 in 2025.

De 1000 laadpalen, met elk twee laadpunten, worden de komende drie jaar geplaatst, beheerd en onderhouden door Allego.

Gratis aanvragen

Inwoners van de deelnemende gemeentes kunnen bij dat bedrijf, onder voorwaarden, gratis een laadpaal aanvragen, via openbaarladen.nl. De openbare laadpaal komt dan in de straat of even verderop te staan, maar altijd op loopafstand.

Ook gemeentes kunnen laadpalen aanvragen, bijvoorbeeld voor P+R-terreinen, OV-hubs, of drukbezochte plaatsten zoals winkelcentra en dorpshuizen.

