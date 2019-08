Al weken pikkedonker in Nieuwolda: 'Het is schandelijk!'

Het is donker in Nieuwolda (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Het is maar goed dat de meeste inwoners van Nieuwolda de Hoofdstraat uit hun hoofd kennen, want de afgelopen drie weken is er 's avonds geen hand voor ogen te zien. De lantaarnpalen werken niet.

Volgens de gemeente Oldambt heeft Enexis afgelopen donderdag aangegeven dat de verlichting weer werkt, maar in de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdag op zaterdag is het wederom pikkedonker.



Problemen

Het gaat om achttien lantaarnpalen. Die staan aan de Hoofdstraat tussen de lokale supermarkt en het dorpshuis. Een woordvoerder van Enexis: 'Er zit ergens een kabelstoring, maar wij weten niet precies waar die zit. Om dat uit te zoeken, moeten we eerst langskomen.' Dat gebeurt op zijn vroegst aankomende maandag, laat hij weten.

Dat is vreemd. De gemeente Oldambt zegt namelijk: 'Donderdag heeft Enexis ons laten weten dat de problemen zijn opgelost. Enexis daarover: 'Volgens mij is dat niet zo gecommuniceerd.'



Monteur geannuleerd



Terwijl beide partijen elkaar tegenspreken, tast Swiert Buurke nog in het duister. Buurke heeft een eetcafé in Nieuwolda en heeft vanaf daar zicht op de Hoofdstraat. Links van hem branden de lantaarnpalen, rechts is het donker. Hij vraagt zich af waarom het zo lang moet duren voordat de storing is verholpen.

Enexis daarover: 'Er stond afgelopen week al twee keer een monteur ingepland, maar beide keren is die komst geannuleerd. Er waren namelijk andere storingen met grote impact. Daarom is het blijven liggen. Maar laat duidelijk zijn dat wij dit ook zo snel mogelijk opgelost willen hebben.'



Gevaarlijk

Dat is hard nodig ook, vertelt Buurke. In het eetcafé wordt veel gesproken. 'Je merkt dat inwoners hier ontevreden over zijn. Het is ook niet prettig, dit geeft een onveilig gevoel. Het is heel simpel. Stel dat er een hondje oversteekt die je niet ziet. Die zou je maar zo voor je fiets of auto kunnen krijgen. Dan hoef ik niet te vertellen wat er kan gebeuren', zegt Buurke.

De inwoner van Nieuwolda benadrukt dat hij niet als boze, klagende man wil overkomen, maar hij ziet geen keus. 'Het is nu drie weken donker. Dat het zo lang moet duren is echt schandelijk. Veel mensen klagen erover, maar er gebeurt niks. De media opzoeken lijkt de enige oplossing.'



'Aan de bak!'

Voor een glimlach op het gezicht van Buurke is weinig nodig. 'Ze moeten gewoon zorgen dat het weer brandt. Aan de bak!', zegt hij. Dat lijkt te gebeuren. De gemeente Oldambt heeft er bij Enexis op aangedrongen dat het zo snel mogelijk opgelost moet worden.