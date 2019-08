Bestuursvoorzitter 'wordt niet vrolijk' van miljoenenstrop Noordelijk Belastingkantoor

Het gaat om een tekort van 3 miljoen euro, dat moet worden opgehoest door de eigenaren van het kantoor: de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa's en Wetterskip Fryslân en de gemeente Groningen.

Deze partijen moeten zelf bepalen hoe ze de extra lasten opvangen. Snijden in de kosten, het aanspreken van de reserves en het verhogen van de lasten voor gebruikers zijn de opties.

Het Noordelijk Belastingkantoor int namens de deelnemende gemeenten en waterschappen in Noord-Nederland alle lokale belastingen, zoals de ozb-belasting en de waterschapsbelasting.

Problemen met het computersysteem en een achterstand in het verwerken van belastingaanslagen ligt ten grondslag aan het tekort.

Weerbarstig

'Soms zijn zaken weerbarstig', zegt Luitjens, die ook lid is van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Noorderzijlvest. 'Software goed aan het werk krijgen, is soms makkelijk, maar vaak moeilijk bij overheden en bedrijven. Deze nieuwe software vraagt van de organisatie toch een andere aanpak dan we eerst hadden voorzien.'

In de begroting staan nog vraagtekens bij bepaalde kostenposten. Toch maakt Luitjens zich geen zorgen dat het gat nog groter wordt. 'Ergens zit een plus en ergens zit een min. Die laten we zien. Maar we hebben het volste vertrouwen dat we gemiddeld goed uitkomen aan het einde van volgend jaar.'

Vorig jaar zomer kregen 6500 Noordelingen een herinnering op de deurmat. In de meeste gevallen was dat een jaar nadat ze de originele aanslag hadden ontvangen van wat toen nog het Hefpunt heette, de voorloper van het Noordelijk Belastingkantoor. Bovendien was in tientallen gevallen die aanmaning ook nog eens onterecht, omdat de ontvangers al hadden betaald.

Luitjens ziet de miljoenenstrop niet als een nieuwe misser. 'Het is nu geen zootje meer bij het Noordelijk Belastingkantoor. We kwamen midden vorig jaar onverwacht tot de ontdekking dat het niet goed ging. Daar zijn we hard mee aan de slag gegaan.'

