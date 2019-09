Galeriehoudster uit Eenrum na 13 jaar gestopt: 'Ik heb er nog geen spijt van'

De expositieruimte is inmiddels omgevormd tot woonkamer (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

'Het was een moeilijke beslissing' (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Jarenlang konden kunstliefhebbers bij haar terecht, maar ze vindt het tijd voor familie. Ankie Onnes runde jarenlang met haar man Theo, die kunstenaar is, een galerie in het oude raadhuis van Eenrum.

'Het was een moeilijke beslissing. De galerie was eigenlijk mijn kindje. Ik heb er heel veel voor gedaan. Maar we vonden het tijd voor iets anders. We willen meer tijd voor onszelf en de kleinkinderen', vertelt Ankie.

Niet over één nacht ijs

De beslissing ging niet over één nacht ijs. 'We hebben het er het afgelopen jaar genoeg over gehad. Natuurlijk ook met de nodige tranen. Maar naarmate de tijd verstreek zag ik ook de voordelen van andere dingen doen.'

Ankie genoot van alle mensen die er tijdens exposities over de vloer kwamen. 'Het was altijd heel leuk om een praatje met iedereen te maken en over de prachtige kunstwerken te praten.'

Genieten

Ondanks dat de beslissing haar zwaar viel heeft ze er nog geen spijt van. 'Ik heb nu meer tijd voor mezelf en wij genieten nu nóg meer van ons gezin, van vrienden en van reizen.'

De expositieruimte is inmiddels omgevormd tot woonkamer. Waar vroeger de schilderijen hingen staat nu een kast, bank en televisie. 'De kinderen plaagde ons al. De TV stond als eerste. Die zeiden het belangrijkste staat alweer. Maar her en der door het huis hangen nog genoeg mooie schilderijen', vertelt Ankie.

Schilderworkshops

Ook heeft het stel het oude schoolgebouw in Wehe-den Hoorn verkocht. Daar gaven ze schilderworkshops. 'Dat was natuurlijk ook een emotioneel moment om afscheid te nemen van alle cursisten.

Helemaal afscheid nemen van het exposeren doet Ankie nog niet. 'Ik wil nog twee keer per jaar de deuren van het raadhuis open zetten voor publiek. De kunstuitleen blijft ook. Verder willen we ook nog losse workshops gaan verzorgen op locatie', zegt Ankie. 'Nee helemaal loslaten doe ik nog niet. Mijn man is en blijft kunstenaar'.

