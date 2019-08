Warming-up: FC Groningen - Heracles Almelo

Dinsdag was de transfer van Ritsu Doan dan eindelijk daar. De transfer waarvan je wist dat die zou komen. De Japanse spelmaker verkast voor minimaal tien miljoen euro naar Eindoven en is daarmee direct de duurste transfer in de geschiedenis van de club.

Groningen haalde tot nu geen vervanger en de vraag is ook of wat gaat gebeuren. Sam Schreck zal net zoals tegen AZ de plek van de Japanner innemen. Op dit moment is Doan de laatste speler die voor FC Groningen wist te scoren. Dat was in de verloren thuiswedstrijd tegen FC Twente (1-3).

De vorm: FC Groningen

FC Groningen mag na een vrij weekend weer aan de bak, nadat de uitwedstrijd tegen PSV uit het programma werd gehaald om de Eindhovenaren rust te gunnen met het oog op de Europese duels. FC Groningen heeft in die week in het stadion elf tegen elf gespeeld, maar er werd geen officiele oefenwedstrijd gespeeld.

De laatste wedstrijd, tegen AZ was er één van een uitstekend niveau. De Alkmaarders doen normaal gesproken mee voor een plek bij de top-3, maar Groningen was de betere ploeg. Het team van Danny Buijs had de beste kansen en met een beetje geluk hadden de drie punten meegenomen kunnen worden uit Den Haag. Dat gebeurde niet, waardoor Groningen op dit moment op de elfde plaats staat met vier punten uit drie wedstrijden.

Schreck zal dus de plek van Doan op het middenveld innemen. De jonge Duitser deed dit tegen AZ voortreffelijk en bleek een kilometervreter en een speler met altijd de blik naar voren. Zijn basisdebuut smaakt wat dat betreft absoluut naar meer. Mike te Wierik keert terug van een schorsing en de aanvoerder zal weer plaatsnemen in het hart van de defensie.

De vorm: Heracles Almelo

Heracles speelde de laatste wedstrijd, net als FC Groningen, ook gelijk. In Almelo werd het 1-1 tegen Vitesse. Het was pas het tweede puntje voor de ploeg van Frank Wormuth. Vooral het scorend vermogen is een probleem in Almelo. In vier wedstrijden scoorden de Almeloërs pas twee keer en de bal moest al acht keer uit het net worden gehaald.

Vooral het vertrek van topscorer Kristoffer Peterson lijkt op dit moment onvoldoende ingevuld te kunnen worden. Naast hem zag Heracles ook publieklieveling Adrian Dalmau vertrekken.

Waar moeten we op letten?

Lukt het FC Groningen om het niveau van twee weken geleden tegen AZ te evenaren? Lukt het de ploeg om wederom zonder Doan een goede wedstrijd te spelen en zal Kaj Sierhuis eindelijk zijn harde werken beloond zien met een doelpunt? Allemaal vragen waar we aan het eind van deze wedstrijd een antwoord op hebben.

Wat in ieder geval mooi is om te zien dat is hoe Charlison Benschop zijn maatje voorin probeert te helpen. Natuurlijk is er sprake van een concurrentiestrijd, maar bovenal probeert Benschop de man die momenteel nog de voorkeur krijgt te helpen om van zijn doelpuntendroogte af te komen.

Benschop trainde gisteren nog niet volledig mee en zal ook zaterdagavond weer vanaf de bank komen.

Historie

FC Groningen en Heracles Almelo speelden vijftien keer eerder tegen elkaar in Groningen. Tien keer won de Trots van het Noorden, drie keer werd het gelijk en twee keer gingen de drie punten mee naar Almelo. Vorig jaar won Groningen met 3-0, mede dankzij twee doelpunten van Thomas Bruns.

FC Groningen Live

De wedstrijd FC Groningen – Heracles Almelo begint om 19.45 uur. De uitzending van FC Groningen Live op Radio Noord start om 19.00 uur. Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion. Martin Drent is de analist in de studio.

De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Samir Memisevic (geblesseerd), Michael Breij en Jannik Pohl zitten niet bij de wedstrijdselectie. Beide mogen proberen een andere club te vinden.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Itakura, Absalem; Matusiwa, Lundqvist, Gudmundsson, Hrustic; Schreck en Sierhuis.