Expeditie Grunnen: Een jarige Jet van 108

Het is feest in Leek, want daar is de oudste inwoner van de provincie jarig. Ebeltje Boekema-Hut is vandaag maar liefst 108 jaar geworden.

'Wat is nou het geheim om de 108 te halen?', vraagt Expeditie Grunnen-presentator Ronald Niemeijer aan mevrouw Boekema-Hut. 'Dat moet een geheimpje blijven', antwoordt de oudste inwoner van onze provincie.

De kans om even 'lang zal ze leven te zingen', laat het team van Expeditie niet liggen. Ze zetten het verjaardagslied in en al gauw zingt iedereen in de kamer meer. Niemeijer sluit het gezang af met: 'Hieper de piep… hoera! Wees maar gerust hoor mevrouw Boekema-Hut, we gaan het niet 108 keer hoera roepen.'

