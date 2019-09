'De jeugd in Ten Boer verdient helemaal geen eigen plek'

'De gemeente moet een samenscholingsverbod instellen. Voor het hele dorp. Lik op stuk bekeuren die hap, en heel hard aanpakken. Want wij zijn er hier in de buurt wel klaar mee.'

Ze zijn het zat. De bewoners rond het dorpsplein in Ten Boer. De overlast van hangjongeren drijft sommige bewoners tot wanhoop. 'Het gaat om een groep van zo'n 40 à 50 jongeren', vertelt een bewoner van de Valckestraat. 'Ze proberen ons het leven zuur te maken, tenminste zo ervaren wij dat.'

Wij smeken u om een snelle en goede oplossing zodat wij als bewoners hier weer fijn kunnen wonen Inwoonster Ten Boer

'De buurt is na jaren van overlast toe aan rust', schrijft een een bewoonster op 12 juni in een brandbrief aan burgemeester Den Oudsten van de gemeente Groningen. 'Wij smeken u om een snelle en goede oplossing zodat wij als bewoners hier weer fijn kunnen wonen.' De brief is ondertekend door 19 gezinnen uit de wijk.

Brief aan Den Oudsten

Een inwoner van Ten Boer schreef op 12 juni een brandbrief aan burgemeester Peter den Oudsten. Lees de door RTV Noord Een inwoner van Ten Boer schreef op 12 juni een brandbrief aan burgemeester Peter den Oudsten. Lees de door RTV Noord geanonimiseerde brief

Zwaar vuurwerk

'De overlast bestaat onder meer uit het afsteken van zwaar vuurwerk, het in brand steken van straatmeubilair en geluidsoverlast' vertelt één van de bewoners. 'En als je ze aanspreekt op hun gedrag dan krijg je de meest rare verwensingen naar je hoofd geslingerd.'

De inwoners van Ten Boer zijn best bereid om een boekje open te doen over wat er speelt op en rond het dorpsplein. Maar dan wel anoniem, want je weet maar nooit. En zo zitten we op een zomerse vrijdagmiddag met z'n zessen aan een frisje in de achtertuin van een woning aan de Burgemeester Triezenbergstraat.

We overwegen echt om te verhuizen Inwoner Ten Boer

'Hoe groot de impact op ons gezinsleven is? Die is groot. We hebben een gezin met twee jonge kinderen. Als ze dan dreigen om de ramen van je huis in te gooien, dan schrik je wel. Want onder die ramen liggen wel m'n kinderen te slapen.'

'We overwegen echt om te verhuizen' , vult z'n vrouw aan. 'De kinderen zijn continu bang en ik voel me soms een gevangene in mijn eigen huis. Dat is natuurlijk niet best.'

Gebrek aan een eigen plek

Bij gebrek aan een eigen plek verzamelen de jongeren zich al jaren jaren op straat. Bij het winkelcentrum, en dus op het dorpsplein. Een tijdelijke hangplek aan de Riekele Prinstraat ging vorig jaar letterlijk in rook op.

'En dat is niet voor het eerst', aldus een buurman die even verderop in de straat woont. 'Ze gooien keer op keer hun eigen glazen in. Hoe hufterproof je een hangplek ook maakt, het gaat gewoon kapot. Dus waarom zou je.'

Plannen voor een jongerenontmoetingsplek (JOP) aan de Bedrijvenweg zijn trouwens op de lange baan geschoven. Ondernemers op het bedrijventerrein hebben bezwaar aangetekend. 'Het vinden van een geschikte plek is een buitengewoon moeilijke opgave', zegt wethouder Inge Jongman (ChristenUnie). 'Omwonenden hebben het recht om bezwaar te maken en dat is in dit geval ook gebeurd.'

De plek waar oorspronkelijk een jongerenontmoetingsplek zou moeten komen. Foto: Peter Steinfort/RTV Noord



'Bureaucratische muur'

De bezwaren worden eind september tijdens een hoorzitting behandeld. 'En ondertussen zitten wij met de overlast', moppert één van de bewoners. 'Wij hebben het gevoel dat we tegen een bureaucratische muur aanlopen. We komen keer op keer met alternatieven, maar die worden vervolgens weer door de gemeente afgeschoten. Dus per saldo blijven we met hetzelfde probleem zitten.'

Wethouder Jongman spreekt van een 'weerbarstig' dossier. 'De overlast die bewoners ervaren proberen wij zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door intensief samen te werken met politie en jongerenwerkers. Maar het blijft lastig om altijd adequaat te kunnen optreden.'

Wethouder Inge Jongman



Pizzabakavond

Op kosten van de gemeente worden er sinds kort uitjes georganiseerd voor de jeugd, weten ook de bewoners. 'Bijvoorbeeld bowlen, of zoals vorige week een pizzabakavond in het bos even buiten het dorp. Maar goed, die uitjes zijn meestal rond een uurtje of 22.00 afgelopen. En dan zijn er toch jongeren die het nodig vinden om na afloop de boel op stelten te zetten.'

Hoewel het probleem met de jeugd al jaren speelt hadden de bewoners iets meer daadkracht verwacht van de nieuwe gemeente Groningen, waar Ten Boer sinds de herindeling onderdeel van uitmaakt. 'Er wordt wel eens gezegd dat een grote gemeente ook meer deskundigheid, en een betere kwaliteit van dienstverlening betekent. Ik had verwacht dat er adequater opgetreden zou worden, maar daar is tot nu toe geen sprake van.'

De gemeente blijft zich inzetten voor een plek voor de jongeren Inge Jongman - wethouder

De inwoners zien het liefst dat er op korte termijn camera's rond het dorpsplein worden opgehangen. Of dat er een samenscholingsverbod wordt ingesteld. Maar zover wil de gemeente vooralsnog niet gaan. Inge Jongman: 'De gemeente blijft zich inzetten voor een plek voor de jongeren. We kijken momenteel naar een tijdelijke alternatieve plek, maar dat is geen makkelijke opgave.'

Het gemaal Hemert. Foto: Peter Steinfort/RTV Noord



De omwonenden van het dorpsplein hebben trouwens wel een suggestie voor een dergelijke plek: het gemaal Hemert aan de Maljehornsterweg, even ten noorden van Ten Boer. Wordt vervolgd.

De namen van de bewoners uit dit artikel zijn bekend bij de redactie.