Buijs: 'We zijn tot leuke dingen in staat, maar we zijn ook kwetsbaar'

'Dit was een hele slechte wedstrijd van onze kant.' Trainer Danny Buijs zag na de piek op bezoek bij AZ (0-0) een dal in de verloren wedstrijd tegen Heracles Almelo.

'We waren vooral ontzettend slecht aan de bal. Het was continu drie tegen twee in de opbouw en we waren niet eens in staat dit uit te spelen. En we grossierden in balverlies. Dan komt er een keer een moment dat ze het afstraffen.'

'Een hoop jongens zitten aan het begin van hun carrière. Die gaan niet 34 wedstrijden top spelen. Dan worden er andere dingen gevraagd. Dat hebben we aan het begin van de tweede helft gedaan. Toen kregen we met andere middelen grip op de wedstrijd.'

Tikkie

Buijs erkent dat de 1-2 een tikkie was, waarna de slimmigheidjes ontbraken bij zijn elftal. Kwalijk kan hij het zijn mannen niet nemen. 'Ik heb daar vroeger ook gestaan. Je moet het allemaal doen in het heetst van de strijd onder druk.'

'Dit soort slimmigheden moet zich doorontwikkelen. We zijn tot leuke dingen in staat, maar we zijn ook kwetsbaar.'

Drie goals

Die kwetsbaarheid ziet hij ook in de aanval. 'De feiten liegen niet. Als je na vier wedstrijden drie goals maakt, zit je laag. Vandaag hebben we ook veel te weinig gebracht aanvallend.'

