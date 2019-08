Padt: 'Als het steeds weer fout gaat, voel je je machteloos'

Mike te Wierik keerde zaterdagavond terug na een schorsing. Hij had zich tegen zijn oude club een andere rentree geweest. 'Het moet beter, laat dat duidelijk zijn.'

'Het lag aan onzelf', aldus de aanvoerder. 'We hielpen Heracles in het zadel. Als ze het beter hadden uitgespeeld, dan hadden ze ons meer pijn kunnen doen.'

Reden tot paniek ziet Te Wierik niet. 'Na één wedstrijd winnen is het niet meteen hosanna en na één nederlaag is het niet meteen crisis. Of het deed denken aan de eerste seizoenshelft van vorig jaar? Alsjeblieft niet, daar heb ik nog nachtmerries van.'

'Ik zou Ronaldo of Messi halen'

Met nog een paar dagen tot het sluiten van de transferwindow is de grote vraag of de Doan-miljoenen nog besteed gaan worden aan nieuwe spelers. 'Ik zou proberen Ronaldo of Messi te halen', lacht Te Wierik, die verder de bal bij de technische man Mark-Jan Fledderus neerlegt. 'Als ze kwaliteit op een bepaalde positie kunnen krijgen, zullen ze dat vast doen.

Machteloos

Jubilaris Sergio Padt, hij speelde zijn tweehonderdste wedstrijd voor de FC, stapte zwaar teleurgesteld van het veld. 'Dit was een hele zure. We zijn absoluut niet gevaarlijk geweest.'

'Je voelt je in de wedstrijd als het steeds weer fout gaat bij vlagen machteloos. Dat voelt als een machteloze nederlaag en dat baaart je zorgen. We moeten volgende week laten zien dat dit een indicent was.'

Kaj en Charlie zijn meer dan eredivisiewaardig Sergio Padt - keeper FC Groningen

Daarbij noemt Padt ook nog de twee spitsen van de FC, Charlison Benschop en Kaj Sierhuis. Zij staan nog droog deze competitie. 'Maar ze zijn meer dan eredivisiewaardig. Als ze gaan scoren, vallen ze achter elkaar. Die goals komen echt wel. Wij moeten ze bedienen en dat begint bij mij.'

