'Eerste Hullabaloo-festival smaakt naar meer'

'Ja, grappig hé dat we alle drie Maike heten. We kenden elkaar niet. Ik heb een oproep op Instagram geplaatst, met de vraag wie mee wilde naar dit festival. En daar reageerde deze mensen op. Nu zijn we met dit zooitje bij elkaar geraapt', zegt Maike Zintel. Naast de Maikes is ze met een nog een paar meiden naar het festival gekomen.

Maike, Maike en Maike

'Het is heel erg leuk. De vibe is erg goed en we hebben net al staan springen bij Miss Montreal. We staan vooraan bij alles. Dat is mooi', zegt Maike Hoogenhout die met één hand het hek bij het podium stevig vast heeft gepakt. 'We gaan hier voorlopig nog niet weg. Totdat Duncan is geweest.'

Even verderop is toevallig ook iemand met dezelfde naam bezig met verven. Maaike van der Werf samen met Lotte van Scherpenzeel bezig met een muurschildering. Want naast optredens kunnen de festivalbezoekers ook andere dingen doen. Zoals in een mini-reuzenrad, een zweefmolen, een Pacman-spel spelen en zich uitleven met verf op een muur.



De dames zijn zeer te spreken over het festival. 'We hadden het er net over. Ze hebben erg goed hun best gedaan. Het is ook heel leuk voor gezinnen', zegt Maaike. 'Ook de aankleding is heel mooi gedaan. Heel kleurrijk en past heel erg bij dit mooie weer', zegt Lotte terwijl ze bezig is het woord bliksem te schilderen. Dat is het stopwoordje van één van hen. 'Ja haha, bliksem!'

Ook over de ticketprijs zijn Lotte en Maaike te spreken. Ze vinden het een goede prijs voor de line-up die er is. Artiesten zoals De Jeugd van Tegenwoordig, BLØF, Maan, Di-rect, HAEVN en Nielson traden op.

'Er staan heel veel bekende artiesten. Het is hier ook heel knus en gezellig. Wij bezoeken vaker wat grotere festivals maar dit is echt gemoedelijk en dat maakt het gezelliger', vertelt Lotte. Ze hoopt dat het festival er volgend jaar weer is.

De band HEAVN.

Het tweedaagse festival, dat op vrijdag is begonnen en tot zaterdagnacht duurt, trekt niet alleen mensen uit Groningen. Ook van buiten de provincie en de landsgrenzen komen bezoekers.

'Wij zijn vanuit België met een groep mensen hier naartoe gekomen. Dit leek ons een leuk festival en het was het enige weekend dat wij met ons allen als vriendengroep ergens naartoe konden gaan', vertelt Joyce Kusters. Ze zijn niet voor een speciale artiest gekomen. 'Nee, gewoon voor de gezelligheid!'

De groep Belgen

'Hullaboel' mensen

Het festival trok meer dan 20.000 mensen, verspreid over de vrijdag en zaterdag. De organisatie had gehoopt op meer, want er passen 30.000 mensen op het terrein. Maar festivaldirecteur Mitchel Bovenlander is tevreden.

'Dit is de eerste keer en de toon is gezet. Het is zeker geslaagd. De sfeer was super, het publiek was gemixt en dat wilden we graag. En we kunnen nu alleen nog meer groeien.'

Het festival heet trouwens Hullabaloo, omdat dit Engelse woord staat voor 'chaos en gekte'. In positieve zin. Hiermee wilde de organisatie aantonen dat er een verscheidenheid aan activiteiten is op het festival.

Waar je op de ene plek hiphop hoort, is het aan de andere kant van de drafbaan vooral de popmuziek die overheerst. 'We wilden een programmering die een breed publiek trekt', vertelt Bovenlander.

Verbeteringen

'De balans kan qua programmering wat beter. Het is misschien nu wat lastig kiezen voor de mensen waar ze heen willen, omdat we bijvoorbeeld grote artiesten tegelijk op een podia hebben staan. Die headliners moeten we misschien wat meer verspreiden de volgende keer', zegt Bovenlander. Hij is van plan volgend jaar het evenement een vervolg te geven.

Miss Montreal

'Dit is een mooie eerste stap en we willen hier zeker mee door. Er is hier zeker publiek voor en we willen ook zeker nog meer stappen maken in de grootte van de acts. We hebben dit jaar de internanionale acts Oscar & The Wolf en Graig David. Volgend jaar wil ik daar weer een klasse overheen', besluit Bovenlander.