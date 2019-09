Team Expeditie Grunnen vast in de lift: 'Er mag 385 kilo in, maar dat zijn we niet'

Toeval of niet, maar zondag kwam ook Paus Franciscus vast te zitten in de lift van het Vaticaan. Hij kwam daardoor te laat voor het gebed.

'We zitten vast in de lift en dat vinden we niet leuk', zegt Niemeijer via Facebook Live. Het team wilde in een gebouw aan de Oude Weg in Ter Apel iemand interviewen over het pand.

'We stappen in de lift en gelijk dat ding vast', zucht Niemeijer als het licht in de lift voor de zoveelste keer uitvalt. 'Gaan we weer, shit. Doe alsjeblieft die lamp aan', zegt hij tegen cameraman Ronald.

'Er mag 385 kilo in'

Pras belt inmiddels met de de meldkamer. 'Er ging een symbool branden van 'kilogram te veel'. Maar we zijn niet te zwaar, want er mag 385 kilo in dat zijn we denk ik niet.'

'We zijn in goede, blakende gezondheid', vertelt hij. 'Maar we vinden het wel een beetje warm en claustrofobisch.'

Expeditie Grunnen

Expeditie Grunnen



Koffie met de brandweer

Eind goed, al goed dus. En dat wordt gevierd met een bakkie koffie en een groepsfoto met de brandweer.