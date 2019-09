Oud-korfballeden trekken ten strijde in Leens

'Fantastisch! Er zijn heel veel oud-leden', zegt Jan Bijsterveld. Hij is oud-voorzitter van de opgeheven korfbalvereniging Nowegro uit Leens die dit weekend een reünie organiseerde in de sporthal.

De in 1982 opgerichte korfbalvereniging is dertig jaar later opgeheven vanwege te weinig leden. Het was een wens van een aantal oud-leden om elkaar weer eens te zien. Jan besloot samen met zijn vrouw Janny de handen uit de mouwen te steken en ging via facebook op zoek naar anderen die wilde meehelpen.

'Al snel hadden we een grote groep mensen gevonden die meehielpen. Dit is echt de Nowegro-spirit. Samen met ons allen iets doen', vertelt Bijsterveld.

Eten in kleedkamer 2

De sporthal werd geregeld en alle oud-leden is gevraagd om iets eetbaars mee te nemen. Dat resulteerde in een kleedkamer vol etenswaren. 'Mooi toch. Het is een allegaartje aan eten maar er zit voor iedereen wel wat lekkers bij. Het is leuk om zo met ons allen even herinneringen op te halen. Want we hebben echt een mooie tijd gehad met ons allen', vertelt Jan.

Film in kleedkamer 1

Ook het archief van de korfbalvereniging werd naar de sporthal toegehaald. Plakboeken, oude nieuwsbrieven, het maandblad en uren aan filmmateriaal werden getoond in één van de kleedkamers.

Wedstrijdje

Zo'n 70 oud-leden kwamen er op de reünie af. Een deel daarvan besloot een wedstrijd tegen elkaar te spelen in de sporthal. Een aantal had immers de sportschoenen mee genomen en diegene die dat niet hadden lieten zich daardoor niet weerhouden. Op sokken en blote voeten trok men ten strijde.

'Mooi om te zien hoe fanatiek de mensen nog zijn. Het was alsof we nooit gestopt zijn. Eigenlijk zouden we weer met een team moeten beginnen', zegt Jan. Hij kijkt tevreden terug op de reünie en geeft aan dat er plannen zijn om een vervolg te organiseren. 'We hebben hier een goed gevoel aan over gehouden'.

