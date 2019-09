Honderden Groningse jeugdzorgmedewerkers gaan maandag staken

Het is voor het eerst, sinds de oprichting van de jeugdzorg in 1901, dat jeugdzorgmedewerkers staken. 'Het is heel moeilijk om personeel in de actiestand te krijgen', zegt Karline Vedder, voorzitter van de OR van jeugdzorginstelling Elker in Groningen. 'Veel mensen zeggen: ik kan niet staken, ik moet naar de cliënten.'

Ook volgens de organiserende vakbonden FNV en CNV is het uniek dat jeugdzorgwerkers naar het ultieme actiemiddel grijpen. 'Tot voor kort liepen ze zichzelf liever voorbij om toch koste wat het kost te kinderen te helpen'.

Wat is er aan de hand?

'De werkdruk is torenhoog, en het personeel valt bij bosjes om', zegt Karline Vedder. 'Het ziekteverzuim is drie keer hoger dan normaal, zo'n 15 procent. En het wordt alleen maar erger.'

En dat vindt z'n uitwerking bij kinderen en gezinnen die hulp nodig hebben. 'Het personeel komt niet meer toe aan het werk waarvoor we hebben gekozen: kinderen helpen', zegt FNV.

Jarenlang acties

Jeugdzorgmedewekers voeren met de vakbonden zo'n drie jaar actie tegen het jeugdzorgbeleid. Ze eisen 950 miljoen euro van minister Hugo de Jonge van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 'om de jeugdzorg te redden'. De eerder beloofde 420 miljoen van het ministerie is volgens de vakbonden 'bij lange na niet genoeg'.

'Organisaties hebben door het huidige beleid geen geld voor loonsverhoging, werkdrukmaatregelen en om de leegloop van personeel tegen te gaan', zegt FNV-bestuurder Maaike van der Aar.

Of de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 hopeloos mislukt is? Dat durf ik nu wel te stellen, ja FNV-bestuurder Maaike van der Aar

Is de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 dan hopeloos mislukt? 'Ja, dat durf ik nu wel te zeggen', zegt Van Der Aa. 'Het ging te snel, te ondoordacht en tegelijkertijd werd er bezuinigd. Dat was de hamerslag'.

Wat merk je er in Groningen van?

In onze provincie hebben zich zo'n 250 stakers aangemeld, maar de FNV verwacht dat het nog oploopt op de actiedag. Ruim zestig daarvan werken bij jeugdzorginstelling Elker. Verder komen er werknemers van de jeugdbescherming, jeugd ggz, jeugd gehandicapten zorg en zelfstandigen.

Hoewel er 24 uur niet wordt gewerkt blijft de hinder voor cliënten en de maatschappij beperkt. Bij Elker werken ruim 700 medewerkers, waarvan er zo'n 60 gaan staken. 'Minimaal noodzakelijke gaat gewoon door', zegt woordvoerder Géanda Prozée van Elker. 'Niet al het werk komt stil te leggen, en het is ook niet zo dat alle agenda's zijn schoongeveegd. Groepen waar kinderen continue begeleiding hebben, gaan gewoon door.'

Niet de bedoeling

Maar het is dan ook niet de bedoeling om cliënten te raken. 'Daar zijn we echt niet op uit', zegt vakbondsbestuurder Van der Aa. 'Die hinder is beperkt. Het gaat vooral om een signaal afgeven naar de minister en de werkgevers'.

