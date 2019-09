Expeditie Grunnen: Komt tot rust bij Lucas & Gea

De Expeditie-dag begon met een goede bak stress. Het team van Expeditie Grunnen kwam vast te zitten in een lift in Ter Apel. Ze worden uiteindelijk bevrijd door de brandweer, maar de rest van de dag voelt het team zich nog wel een beetje gespannen.

'Ik ben toe aan een feestje!', zegt Expeditie Grunnen-presentator Ronald Niemeijer tegen zijn team. 'Zullen we naar het tuinfeest van Lucas & Gea?', vervolgt Niemeijer. Onliner Marthijs Veldthuis begint 'Steeds weer huil je', al door de bus te schallen.

De aanleiding van alle stress, is vastgelegd in deze Facebooklive:



Ook in Expeditie Grunnen:

- Wonen in een oude kledingfabriek

- Hellup! We zitten vast in de lift! (https://www.rtvnoord.nl/nieuws/212387)

- Kopje koffie voor de schrik bij de brandweer

- Jan toert met zijn scootmobiel door Ter Apel

- Buurten bij een familiedag in Ter Wisch

- Nieuwe bestemming voor de melkfabriek in Laude

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist. (https://www.rtvnoord.nl/tvgemist)

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina (https://www.facebook.com/ExpeditieGrunnen) van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!