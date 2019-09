Dertigste karateweekend op strand van Schiermonnikoog

'Dit is het mooiste: karate in de buitenlucht' (Foto: Karatevereniging Dojo Katsu)

'Ja, dat is het mooiste. Gewoon in de buitenlucht karate doen. Want het was prachtig weer', zegt Lammert Meinema van voor Dojo Katsu.

Bomvol programma

'Van vrijdag tot zondag krijgen we trainingen van diverse leraren en houden we wedstrijden. We hebben met z'n allen in een kampeerboerderij gezet. Het hele dagprogramma zat bomvol. Het weekend was fantastisch', vertelt Meinema.

Er is bij de kampeerboerderij geoefend, maar dus ook op het strand. 'Zowel op het strand als in het water doen we oefeningen. Lenigheid is belangrijk bij karate. De trainingen waren voor iedereen een leuke maar ook een leerzame ervaring', zegt Meinema.

Internationaal tintje

Het weekend is niet alleen voor leden van de vereniging. 'In principe kan iedereen zich inschrijven en dat gebeurt ook. Dit jaar hadden we bijvoorbeeld mensen uit Sri Lanka en Italië. Zelf gaan we ook regelmatig naar het buitenland. Zo zijn we laatst in Budapest geweest', vertelt Meinema.

Meer technisch dan fysiek

Het was de dertigste keer dat het weekend werd georganiseerd. 'Vroeger was het kamp heel zwaar en gingen we niet met de boot, maar te voet naar het eiland. We gingen wadlopen vanaf Pieterburen. Dat viel fysiek best wel tegen. Nu is het meer een technisch kamp en leer je heel veel vaardigheden', legt Meinema uit.

Volgend jaar wil de vereniging weer naar Schier.