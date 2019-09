Jeugdzorgmedewerkers op weg naar Den Haag voor staking: 'We doen nu meer voor minder'

'We zijn een groep die niet snel staakt, want we gaan voor het kind.' Volgens pedagogisch medewerker Pieter Drenthen geeft dit aan dat de nood hoog is. 'Het is voor het eerst in het 100-jarig bestaan van de jeugdzorg dat we staken. Dat is uniek.'

Een bus met zo'n vijftig Groningers vertrok maandagochtend vanaf jeugdzorginstelling Elker naar Den Haag om bij de Koekamp, vlakbij het Malieveld, 'heel veel lawaai' te gaan maken.

'We gaan naar Den Haag voor een betere kwaliteit van de jeugdzorg. Dat is hard nodig', aldus Drenthen die behalve jeugdzorgmedewerker ook voorzitter is van de Branche Advies Raad Jeugdzorg FNV.

Meer voor minder

Sinds een aantal jaar is de verantwoordelijk voor de jeugdzorg verschoven van het Rijk naar de gemeenten. 'Binnen de transitie is veel veranderd', legt hij uit. 'We doen nu meer voor minder. We hebben eenmalig iets gekregen van de minister, maar het is een structureel probleem, dus er moet structureel wat bij.'

Die minister is Hugo de Jonge, verantwoordelijk voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het spandoek dat Drenthen samen met zijn kleindochter maakte, is direct tot hem gericht. '#Hugo, doe 's lief voor de jeugdzorg', staat er te lezen in kleurige letters. Een knipoog naar de gelijknamige overheidscampagne waarin de burger wordt opgeroepen eens wat vaker lief te doen voor elkaar.

Jeugdzorg redden

Behalve de ongeveer vijftig jeugdzorgmedewerkers die naar de Hofstad vertrekken, staken er nog eens minstens honderden medewerkers door het hele land, waaronder in Groningen. Ze voeren met de vakbonden al zo'n drie jaar actie tegen het jeugdzorgbeleid. Ze eisen 950 miljoen euro van de minister om 'de jeugdzorg te redden'. De eerder beloofde 420 miljoen van het ministerie is volgens de vakbonden 'bij lange na niet genoeg'.

Ook in het Noorden legt een deel van de jeugdzorg 24 uur het werk neer. De hinder voor cliënten en de maatschappij blijft echter beperkt. Bij Elker werken ruim 700 mensen, van wie er naar verwachting zo'n 60 gaan staken.

De Jonge spreken

Drenthen verwacht wel wat van de staking in Den Haag: 'We hopen dat we De Jonge te spreken krijgen. We hebben vorig jaar al een bezoekje gebracht aan zijn ministerie, dus hij weet wie we zijn.'

