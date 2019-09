Weltmeister: Drentse voorstelling over het jaar 1974 oet Grunnen

Het jaar 1974 staat bij velen nog altijd in het geheugen gegrift. Het jaar van die finale tegen Duitsland. In het multimediaspektakel Weltmeister speelt die gebeurtenis een centrale rol.

De voorstelling is vanaf half september te zien in Emmen. De makers komen uit Groningen.

Bij elk Duits woord op tilt

'In 1974 was ik 9 jaar. De WK-finale heb ik wel gezien, maar ik kan me het niet herinneren,' vertelt regisseur Albert Secuur vlak voordat de repetitie voor het stuk begint. De makers repeteren in een oud wijkgebouwtje in de Oosterpark in de stad.

'Weltmeister gaat over een plattelandsgezin in 1974. De vader van het gezin heeft het bombardement op Rotterdam meegemaakt en bij elk Duits woord slaat hij op tilt, omdat het voor hem een trauma is', zegt Secuur.

Blauwe Kevers

Maar behalve de tegenstelling Nederland-Duitsland gaat de voorstelling ook over herinneringen. 'Iedereen heeft herinneringen, maar zijn die wel echt waar? Of heb je er een mooi sausje over heen gegoten? Zo waren in mijn herinnering alle Kevers blauw. Als ik aan de jaren '70 denk, dan zie ik blauwe Kevers. In de voorstelling spelen we met dat idee,' aldus Secuur.

Op een gegeven moment is het genoeg

Margje Wittemans speelt in Weltmeister de rol van Gerda, de moeder van het gezin waar het stuk om draait. 'In 1974 bestond ik nog niet. Ik wou dat ik toen bestond, want ik ben helemaal gek van Janis Joplin en de muziek uit de jaren '60 en '70. Ik ben van '79 en moet het doen met de verhalen en anekdotes,' vertelt Wittemans. 'De vrouw die ik speel zit een beetje onder de plak van haar man en dat wil ze niet langer. Het is heerlijk om haar te spelen. Eerst is ze wat ingetogen maar op een gegeven moment is het genoeg en breekt ze er uit.'

De eerste kleurentelevisie

In de voorstelling valt veel te lachen. Gangmaker is Erik Harteveld. De muziek, die live gespeeld wordt, is van Bert Hadders. Gekleed in typisch jaren '70-pak zit hij voor zijn band. 'Ik was 12 jaar in 1974 en we hadden net een kleurentelevisie gekregen, speciaal voor het WK. Ik zat in Emmen op school, iedere dag veertig kilometer op mijn Gazelle,' vertelt Hadders.

Nieuwe liedjes met veel citaten

'Wat je hier nu ziet zijn de droge scenes; straks in het theater zie je het decor, de animaties en wij spelen de muziek,' gaat de winnaar van de K. ter Laanprijs 2018 verder. 'Je kan voor zo'n voorstelling covers uit die tijd spelen. Maar wij hebben nieuwe liedjes gemaakt met daarin veel citaten. Zo hebben we een lied dat In Kleur heet en gaat over de komst van de kleurentelevisie. Aan het begin hoor je iets dat lijkt op Waterloo van ABBA. En zo hebben we heel veel citaten uit die tijd.'

Roegzand en Iemandsland

De makers van Weltmeister maakten eerder onder meer de voorstellingen Roegzand en Iemandsland. Deze stukken werden gespeeld in een boerenschuur bij Nieuw-Buinen. Weltmeister is vanaf 18 september te zien in het Atlas Theater in Emmen.