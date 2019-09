Mark-Jan Fledderus verwacht geen vuurwerk meer op laatste transferdag

De transferdeadline is vandaag om middernacht en zoals het nu lijkt gaat er dus niks meer gebeuren, stelt Fledderus.

'We vinden, zoals eerder ook al gezegd, dat we een talentvolle groep hebben. Als we er wat bij halen moet er wel kwaliteit bijkomen, zeker op de laatste dag. We houden natuurlijk onze ogen en oren open, maar de kans is klein. En op dit moment zitten we ook zeker niet in een afrondende fase van een deal.'



Het heeft na één zo'n slechte wedstrijd ook geen zin om in paniek te raken Mark-Jan Fledderus - Technisch directeur FC Groningen

'Geschrokken van spel'

Zaterdag verloor FC Groningen van Heracles Almelo en het spel van de Trots van het Noorden was niet best. 'Ik ben geschrokken', zegt Fledderus.

'Dit zag ik niet aankomen. We hadden juist een prima indruk gemaakt de laatste wedstrijden. Maar dit is ook inherent aan een jonge ploeg. Ik heb wel het gevoel dat we met een ontwikkeling bezig zijn. Het heeft na één zo'n slechte wedstrijd ook geen zin om in paniek te raken. We hebben prima materiaal waar we mee aan de slag moeten.'

Aan het uitbouwen

'We hebben met Charlison Benschop en Bart van Hintum ook geprobeerd om ervaring aan de groep toe te voegen, maar dat is gewoon een lastige categorie. Op dit moment zijn we gewoon aan het bouwen. Dat klinkt heel vervelend, maar dat is wel de status waar FC Groningen in zit.'

Transfer Pohl?

Zoals bekend mogen bij FC Groningen nog drie spelers vertrekken. Django Warmerdam, Michael Breij en Jannik Pohl hopen vandaag nog een transfer te bereiken.

'Er speelt rond Jannik Pohl wel iets, maar het is nog niet duidelijk of dat rond gaat komen.'

