Organisaties 'ondervinden geen problemen' na miljoenenstrop Noordelijk Belastingkantoor

Alle drie de gemeenten laten weten maar 'een klein onderdeel' te zijn van het NBK. De gemeenten laten los van elkaar weten dat ze samen voor het NBK hebben gekozen omdat ze te klein zijn om zelf de belastingen te innen.

Vrijdag werd bekend dat het Noordelijk Belastingkantoor problemen heeft met het verwerken van belastingaanslagen en dat het een tekort op de begroting heeft van drie miljoen euro. Oorzaak: problemen met het computersysteem en een achterstand bij het innen van belastingen.



Het Noordelijk Belastingkantoor int namens de deelnemende gemeenten en waterschappen in Noord-Nederland alle lokale belastingen, zoals de ozb-belasting en de waterschapsbelasting. De deelnemende gemeenten zijn Loppersum, Delfzijl, Appingedam en Groningen. De drie waterschappen zijn Noorderzijlvest, Hunze en Aa's en Wetterskip Fryslân.

Geld lenen

De drie gemeenten hebben een zogeheten dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Groningen en ondervinden daardoor alledrie geen financiële problemen.

Het enige gevolg dat het voor de gemeenten geeft, is dat de gemeenten geld moeten lenen. Dit om de niet-geïnde belasting aan te vullen. Omdat het rentepercentage om geld te lenen laag ligt, zien de gemeenten dat niet als een onoverkoombaar probleem.

Het Noordelijk Belastingkantoor is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeente Groningen en de waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân. De gemeente Groningen heeft een contract met de gemeenten Loppersum, Delfzijl en Appingedam.

De ontstane problemen bij het NBK worden opgelost door de aandeelhouders en niet door de drie gemeenten met een contract met de gemeente Groningen. Er komt alleen minder snel geld binnen bij de drie gemeenten.

Niet mee oninbaar dan normaal

Het Noordelijk Belastingkantoor verwacht zelf geen problemen wat betreft de achterstand met innen. Een overheidsinstelling heeft maximaal drie jaar de tijd om een belasting op te leggen. Vervolgens heeft die overheidsinstelling vijf jaar de tijd om dat bedrag te innen.

Percentages oninbaar begroting 2019 deelnemers Noordelijk belastingkantoor belastingopbrengst oninbaar percentage Waterschap Hunze en Aa's € 84.397.731 € 618.000 0,73% Waterschap Noorderzijlvest € 67.440.198 € 400.000 0,59% Wetterskip Fryslân € 141.692.239 € 760.000 0,54% Gemeente Groningen € 132.700.379 € 665.000 0,50%

Het NBK kan dus pas over maximaal acht jaar precies zeggen of de huidige problemen ook effect hebben op de begroting. Volgens het NBK is 'slechts een klein percentage' oninbaar na die acht jaar. Het belastingkantoor hanteert hiervoor een gemiddelde tussen de halve en één procent. Het NBK verwacht niet dat vanwege de huidige vertragingen er extra oninbaren bijkomen.

Op de begroting van 2019 is momenteel een bedrag van bijna 2,5 miljoen euro oninbaar. De totale belastingopbrengst staat op de begroting van 2019 voor iets meer dan 426 miljoen. Dat is een oninbaarheidspercentage van 0,57%. Volgens het NBK is dat een percentage dat normaal is voor een belastingkantoor.

Nieuwe directeur

Op 16 september begint de nieuwe directeur Hans Julsing. Momenteel is Julsing nog werkzaam bij de gemeente Groningen als directeur Sociale Zaken en Werk. Daarvoor was hij afdelingshoofd Belastingen bij de gemeente Groningen.

Noorderzijlvest: 'vervelend voor klanten'

Het waterschap Noorderzijlvest vindt het te vroeg om in te gaan op het begrotingstekort en de achterstanden bij het innen. Volgens Noorderzijlvest moet de begroting nog goedgekeurd worden door het algemeen bestuur. Dat vergadert pas op 18 september. De datum van die vergadering staat los van het aanstellen van de nieuwe directeur.

Wel laat het waterschap weten het vervelend te vinden voor haar klanten, dat de klanten problemen ondervinden met het Noordelijk Belastingkantoor. Of de huidige problemen consequenties hebben voor het contract tussen het waterschap en het NBK, wil Noorderzijlvest niet zeggen.

Hunze en Aa's: 'vertrouwen in de toekomst'

Waterschap Hunze en Aa's zegt in een verklaring, net als Noorderzijlvest, vertrouwen in de toekomst van het Noordelijk Belastingkantoor te hebben en is niet bang dat er belastingen niet geïnd zullen worden. Hunze en Aa's is blij met de, door het huidige bestuur, ingezette acties om de achterstanden weg te werken.

Het huidige contract tussen de waterschappen, de gemeente Groningen en het Noordelijk Belastingkantoor is getekend in 2017 en is in principe doorlopend. In de eerste vijf jaar van het bestaan van het NBK is uittreden door één van de aandeelhouders niet mogelijk.

Het waterschap Hunze en Aa's is vooralsnog niet van plan om na die vijf jaar uit het contract te treden. 'De huidige ingezette acties zijn gericht op het oplossen van de problemen, niet op uittreding', laat het waterschap weten.

Verwacht wordt dat de nieuwe directeur voor het eind van 2020 'de primaire processen' weer op orde heeft.

Wetterskip Fryslân: 'financiële consequenties onbekend'

De vierde aandeelhouder, Wetterskip Fryslân, heeft door de problemen met het innen van de belastingen een financiële achterstand opgelopen. Toch zegt een woordvoerder van het waterschap dat ook zij het vervelend vinden voor de inwoners. Welke financiële consequenties het voor het waterschap heeft is nog niet bekend.

Het Wetterskip Fryslân heeft, net als de andere waterschappen, vertrouwen in 'een goed verbetertraject'. Er zijn volgens het waterschap duidelijke maatregelen aangekondigd om de ontstane problemen op te lossen.

GouwIT

Het bedrijf GouwIT uit Zaltbommel bouwt voor het Noordelijk Belastingkantoor de systemen waarmee het NBK de belastingen int en verwerkt. Het budget van GouwIT wordt in de begroting van 2020 verhoogd met 175.000 euro, om het systeem te verbeteren. GouwIT wil, ondanks het gebruik van publiek geld, niet reageren op de zaak.

Gemeente Groningen

De gemeente Groningen is de enige, in vergelijking met de andere overheidspartijen, die niet wil reageren. Groningen wijst naar de reactie van bestuursvoorzitter Eisse Luitjens, die zegt er niet vrolijk van te worden.

