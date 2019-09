De nieuwste 5G-snufjes worden straks getest in Hoogezand

Drones die door een magazijn vliegen om de voorraad te beheren, en een ziekenhuisarts die live meekijkt met het werk van ambulancebroeders. Deze en andere toepassingen van het supersnelle 5G-netwerk worden binnenkort getest in Hoogezand.

De grote bedrijfshal van Wildeman Storage & Logistics is daarvoor door het Agentschap Telecom goedgekeurd als testlocatie.



Hinder voor afluisterschotels

Daarmee heeft 5Groningen, de organisatie die verschillende toepassingen van 5G test, haar gewenste locatie in het noorden gevonden. De testen moeten per se binnen plaatsvinden omdat de afluisterschotels van de veiligheidsdiensten in Burum anders teveel hinder zouden ondervinden van de gebruikte 3.5 gigahertz-frequentie.

'We hebben de vergunning voor het testen in de hal vorige week gekregen, daar zijn we uiteraard heel blij mee', zegt manager Peter Rake van 5Groningen.

Tientallen projecten

'We zijn nu ruim drie jaar onderweg en hebben al tientallen pilotprojecten gestart met ondernemers uit de regio. Deze nieuwe testlocatie opent de deur voor een aantal innovaties die we maar beperkt konden testen, vanwege het ontbreken van de hoge snelheden van 5G op de 3.5GHz band.'

Drones aan het werk

In Hoogezand worden vanaf komend najaar vooral experimenten gedaan met toepassingen waar veel data bij komt kijken. Zoveel dat een 4G-verbinding niet meer volstaat. Denk daarbij aan drones die de voorraad in een magazijn beheren. Nu nog een tijdrovende klus, stelt Rake.

'Je ziet nu magazijnmedewerkers op een heftruck handmatig de etiketten van pallets scannen. Dat werk kan ook prima door een drone worden gedaan. Daar gaan we bij Wildeman buiten kantooruren en in het weekend mee testen.'

Het zelfrijdende busje bij het OZG (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)



Toezicht op zelfrijdend busje

Eén van de bekendere toepassingen van 5G is het zelfrijdende busje dat momenteel bij het Ommelander Ziekenhuis passagiers vervoert. Het toezicht erop moet nog uitgebreid getest worden. Ook dat kan straks in Hoogezand, vertelt Rake.

'We willen graag met cameratoezicht monitoren hoe dat gaat. Om dat betrouwbaar te kunnen doen hebben we deze locatie nodig. De bedrijven die hier gaan testen, kunnen zo hun producten rijp maken voor de markt en daarmee koploper in Nederland worden.'

Digitalisering

Ondernemer Jos Wildeman bood zijn hal aan als testlocatie omdat hij ook voor zijn eigen bedrijf kansen ziet.

'Ik help graag mee om de regio nieuwe kansen te bieden met innovaties op het gebied van 5G. Ook in mijn eigen bedrijf zie ik hiermee mogelijkheden voor de verdere digitalisering van onze logistieke processen.'

Uitrol 5G-netwerk

Het afluisterpark in Burum verhuist overigens in 2020 naar het buitenland. In augustus werd bekend dat het kabinet binnen twee maanden de knoop doorhakt waar het naartoe verhuist. Dat zou de weg vrijmaken voor de verdere uitrol van het 5G-netwerk.

Lees ook:

- Grote hal in Hoogezand in beeld als testlocatie voor 5G

- Aanleg 5G: 'Gemeenten, zorg voor duidelijke regels'