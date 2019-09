Mark Harbers is nieuwe VVD-woordvoerder gaswinning in Tweede Kamer

Voormalig staatssecretaris Mark Harbers is in de Tweede Kamer de nieuwe VVD-woordvoerder over de gaswinning in Groningen.

Harbers volgt Dilan Yesilgoz op. Zij gaat zich in de Kamer op andere onderwerpen richten.

Afgetreden

Harbers was staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in het zittende kabinet Rutte III. Hij trad in mei van dit jaar af omdat hij ervoor verantwoordelijk was dat de Tweede Kamer verkeerd werd geïnformeerd over misdrijven waarbij asielzoekers waren betrokken.

Een paar weken na zijn aftreden als staatssecretaris keerde Harbers terug in de Tweede Kamer.

Ter Apel

Als staatssecretaris was Harbers verantwoordelijk voor vreemdelingenzaken. In die hoedanigheid is hij meermaals in Ter Apel geweest. Nu gaat Harbers zich als Kamerlid dus bezighouden met onder meer de gaswinning in Groningen.

Dilan Yesilgoz was de afgelopen jaren in de Kamerfractie van de VVD verantwoordelijk voor de gaswinning. Zij wordt nu woordvoerder op Justitie en Veiligheid.