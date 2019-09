Hoogleraren met 'protestbaret' naar opening academisch jaar

Vrijwel alle hoogleraren doen mee aan de actie. De kersverse rector magnificus Cisca Wijmenga leidt de traditioneel plechtige stoet van hoogleraren van het Academiegebouw naar de Martinikerk, waar het academisch jaar wordt geopend. Ook zij draagt een baret met een rood vilten vierkant.

Steun aan landelijke actie

'We willen een mooi signaal afgeven aan onze minister. Dat we vooral van boven zichtbaar zijn, is ook precies de bedoeling. We willen een beetje bescheiden zijn, maar als je van boven een mooie foto maakt - van de Martinitoren of elders in Stad – is het echt een statement. Ik denk dat dit wel effect heeft', aldus Wijmenga.

Bij de opening van het academisch jaar in Leiden is minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs aanwezig, Daar is de landelijke actie en zal het protest tegen haar beleid het luidst klinken. Waarom dat hier dan nog dunnetjes overdoen?

Wijmenga: 'Wij zouden het jammer vinden als iedereen van de RUG naar Leiden zou gaan. We willen graag ook voor onze gemeenschap het jaar openen. Dit is onze manier om steun te betuigen aan de landelijke actie, waar alle universiteiten aan meedoen. Wij dus ook.'



Rood vilten vierkant

Het protest richt zich tegen de aanstaande verschuiving van geld van onder meer sociale en medische wetenschappen richting technische studies. Vanaf 2022 krijgt de RUG structureel zo'n vier miljoen minder per jaar. Technische universiteiten profiteren.

Rector Cisca Wijmenga krijgt een rood vilten vierkant aangemeten (Foto: Eva Hulscher)



De hoogleraren dragen de speciaal geprepareerde baretten op uitnodiging van de Young Academy Groningen; de club van talentvolle jonge wetenschappers aan de RUG.



Honderden banen op het spel

Voor de RUG is het noodzaak de afkeer van de kabinetsplannen duidelijk kenbaar te maken, stelt Wijmenga. 'Juist als brede universiteit is dat belangrijk. De bedoeling van het kabinet is om geld weg te halen bij de alfa- en gammawetenschappen ten goede van de bèta en technische universiteiten.'

'We zien ook het belang van extra geld voor die studies. Maar het is natuurlijk niet goed om dat weg te halen bij delen van de universiteit die ook heel belangrijk zijn.'

Het gaat om miljoenen. En dus om banen. 'Dat kost een paar honderd banen bij de universiteit van mensen die zorgen voor de opleiding van de studenten. Juist aan die kant is al enorme werkdruk, dus ik weet niet hoe we dat zouden moeten invullen. Dit is een redelijk dramatisch besluit van deze minister.'

Positief

De rector kan er nog wel iets positiefs uit het protest halen: 'Deze actie geeft aan dat iedereen zich hiermee verbonden voelt, dus ik zie het ook als iets positiefs. Het cortège is prachtig, ik hoop dat we opvallen.'

Universitair docent Marie-José van Tol is lid van de Young Academy Groningen. Zij is van mening dat de grote vraagstukken waar we voor staan niet alleen opgelost kunnen worden met techniek, en organiseerde daarom mede dit protest. Ze is tevreden over de hoeveelheid rood in het straatbeeld. 'Geweldig, ze doen bijna allemaal mee!'