Buurtrestaurant in studentenflat Selwerd gaat volgende week open

'We hebben de afgelopen drie maanden alles op alles gezet om van deze kale ruimte een restaurant te maken. We zijn er bijna.'

Volgende week maandag gaat het buurtrestaurant in de studentenflat aan de Duindoornstraat in de wijk Selwerd in Stad open. De eerste maand op proef, vertelt Maarten Brandts Buijs van Wijkbedrijf Selwerd.

'We gaan in de proefperiode kijken naar het aanbod dat we hebben. En wie worden onze klanten? Kunnen we de boel runnen met de mensen die we hebben, of moeten we andere openingstijden doen? Zodat alles echt gladjes draait als we écht open gaan.'

Voor iedereen

Het is voor iedereen en niet alleen de mensen uit de buurt. 'Het Pieterpad loopt hier langs, net als het fietspad naar Zernike. Mensen die daar langskomen, kunnen bij ons de lunch halen.'

Toch ligt de focus vooral op studenten en wijkbewoners. 'We willen bevorderen dat ze elkaar hier ontmoeten. Normaal zijn het twee groepen die langs elkaar heen lopen.'

Wie werken er?

Het restaurant is straks vijf dagen in de week geopend en staat onder leiding van twee betaalde chefkoks. Zij krijgen hulp van onder meer vrijwilligers, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en beginnende ondernemers uit de buurt.