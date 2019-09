Vanaf nu mogelijk om eigen aannemer aardbevingsschade te laten vastleggen

Als schademelder hoef je dan niet te wachten tot de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) een onafhankelijke deskundige beschikbaar heeft. Dat duurt doorgaans lang, omdat er relatief weinig mensen beschikbaar zijn.

De zelfgekozen aannemer kan de schade-opname doen via een app van de TCMG. Hij maakt foto's van de schade, beschrijft de schade en berekent de kosten voor herstel. Een onafhankelijke deskundige blijft nodig voor het beoordelen of de schade komt door de gaswinning of niet.

Een van de aannemers die de schade-opnames bij mensen thuis doet, is Brands Bouw uit de stad. Richard de Roo werkt bij het bouwbedrijf en ziet een meerwaarde in deze variant voor de schade-opname.

'We kijken toch net even anders', zegt hij op de website van de TCMG. 'Zo fotograferen wij standaard ook de ingang en de hal. We weten namelijk dat kennis van de looproute nogal verschil maakt bij de uitvoering.'

Wat betreft de berekening voor de herstelkosten is De Roo ook positief. 'Iedereen rekent nu met dezelfde prijzen en dat is wel zo eerlijk', zegt hij.

Momenteel heeft de TCMG elf geselecteerde aannemers. Dat aantal wordt uitgebreid naar twintig. Een aannemer die niet in de lijst van de TCMG staat, kan het werk ook doen, op de voorwaarde dat het bouwbedrijf is aangesloten bij Bouwgarant of Woningborg.

