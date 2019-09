Nooit meer nat op reis vanaf Groningen Airport Eelde

Stel, je hebt genoten van een heerlijke zonvakantie op Tenerife of een andere zonbestemming, en na de landing op Groningen Airport Eelde moet je gelijk door de stromende regen naar de aankomsthal. Dat is niet fijn thuiskomen.

550 meter

Binnenkort is zo'n eventuele natte aankomst verleden tijd. Het vliegveld bouwt namelijk een overdekte corridor, waardoor passagiers droog van en naar de vliegtuigen kunnen lopen. Die overdekte gang is 550 meter lang.

Baanverlichting

Op het dak van de corridor liggen in totaal 1862 zonnepanelen, goed voor 500.000 kilowattuur. 'Die stroom gebruiken we hier op het vliegveld', zegt havenmeester Onno de Jong. 'Het is niet voldoende voor de hele luchthaven, maar we gebruiken het bijvoorbeeld voor de baanverlichting.'

Scheiding

'Een ander voordeel is dat er in de gang een afscheiding is tussen het gedeelte voor vertrekkende en het gedeelte voor arriverende passagiers', gaat De Jong verder. 'Daardoor kunnen we meerdere toestellen tegelijk afhandelen, dat scheelt tijd.'

Naar verwachting kan de overdekte corridor half oktober in gebruik worden genomen.

