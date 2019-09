Harbers: 'Ik zit niet in de politiek om populariteitsprijzen te winnen'

Mark Harbers wil er in de Tweede Kamer toe bijdragen dat de gasproblemen in Groningen worden opgelost. Tegelijk is hij zich er ook van bewust dat hij als Kamerlid van de VVD in de ogen van veel Groningers waarschijnlijk weinig goed kan doen.

'Maar ik zit niet in de politiek om populariteitsprijzen te winnen', reageert Harbers op zijn nieuwste uitdaging, als woordvoerder gaswinning namens zijn partij.

Klappen van de zweep

Hij kent wat dat betreft het klappen van de zweep: Harbers was in de Kamer financieel specialist voor de VVD in tijden van bezuinigingen en als staatssecretaris verantwoordelijk voor vreemdelingenzaken.

'In tijden van bezuinigingen vindt niemand je leuk en bij asiel en migratie doe je het ook voor niemand goed. Voor de een ben je te streng en voor de ander ben je niet streng genoeg.'

Trad af als staatssecretaris

Harbers trad in mei van dit jaar af als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Hij was verantwoordelijk voor het verkeerd informeren van de Tweede Kamer over misdaadcijfers waar asielzoekers bij waren betrokken. Harbers trok zijn conclusies en stopte als bewindspersoon.

Drie weken later zat Harbers weer in de Kamer, omdat Malik Azmani naar het Europees Parlement vertrok.

'Het staatssecretarisschap was weliswaar ten einde, maar dat diskwalificeert je niet voor andere functies', zegt Harbers daarover. 'Ik ben bovendien nog niet klaar met de politiek.'

Terecht dat het enorm leeft

Harbers wordt als Kamerlid verantwoordelijk voor het energiebeleid en klimaat. De gaswinning in Groningen ziet hij als zijn belangrijkste onderwerp. Harbers noemt de gevolgen van de gaswinning problemen van on-Nederlandse omvang.

'Het is terecht dat het in Groningen enorm leeft', zegt hij. 'Ik begrijp ook wel het moedeloze gevoel dat mensen hebben. Voor mij is het allerbelangrijkste dat de maatregelen die worden genomen, ook worden uitgevoerd. Ik zal in de Kamer heel erg de vinger aan de pols houden.'

Snel naar Groningen

Het VVD-Kamerlid moet zich nu vlot gaan inlezen in alles wat er speelt rondom de gaswinning. 'Maar ik wil ook snel naar Groningen om met mensen te praten', vertelt Harbers. 'Ik hoop met mijn ervaring bij te kunnen dragen.'

