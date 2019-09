Basketballers BVG trainen noodgedwongen buiten: 'We zijn geen club meer'

Basketbal Vereniging Groningen moet noodgedwongen buiten trainen. Het team onder 14 jaar, dat in de eredivisie speelt, had maandag de eerste training in de buitenlucht.

BVG heeft sinds dit jaar grote moeite met het vinden van onderdak, nadat het onderkomen van de vereniging, het Corpushuis, gesloten werd. In totaal moeten elf teams van BVG noodgedwongen buiten trainen.

'Boos'

Miquel van Veen, trainer van het -14 team, dat maandag voor het eerst niet in een hal terecht kon, is zeer teleurgesteld over de gang van zaken.

'Het maakt me boos. Ik vind het gewoon sneu om mijn jongens te zien op een buitenveld, terwijl onze tegenstanders gewoon binnen trainen, en dat we dus eigenlijk al met 1-0 achterstaan aan het begin van het seizoen.'

Regen

Er zitten flink wat nadelen aan het trainen in de buitenlucht voor basketballers. Zo kan de invloed van het weer een spelbreker zijn. 'Als het regent, dan kunnen we niet trainen.'

Harde ondergrond

Ook de harde ondergrond is nadelig. 'Als we vaker buiten moeten trainen, dan gaan ze dat zeker merken. Dan gaan ze last krijgen van verschillende blessures. Niet alleen aan de knieën, maar ook aan de rug waarschijnlijk.'

Half veld

Ook kunnen ze niet het hele veld benutten, omdat mensen uit de buurt ook gebruik maken van het veld. 'Ja, we moeten het veld dus delen. We kunnen ze niet wegsturen, dus we moeten het samen hier oplossen.'

'Veel te klein'

De ploeg van Van Veen traint verder nog twee keer in een zaal, maar ook dat is behelpen. 'Het zijn drie hele kleine velden naast elkaar, dus je hoort overal ballen stuiteren en je hoort de trainer eigenlijk nauwelijks. Het is gewoon veel te klein waar we nu in trainen.'

Geen kantine

Ook heeft de club geen beschikking meer over een kantine. 'Dus we hebben als club geen plek meer om gezellig bij elkaar te komen en na de training nog iets te drinken met het team.'

'Clubgevoel is weg'

'Het clubgevoel is gewoon helemaal weg. Het is eigenlijk op dit moment geen club meer. En dat is gewoon heel triest, dat je zo'n grote vereniging bent (circa vierhonderd leden - red.) en dat je eigenlijk nergens met elkaar kunt verenigen, wat een vereniging zou moeten doen.'

'Gemeente is verantwoordelijk'

'Ik denk dat de gemeente moet opstaan, want zo kunnen we niet verder. We zijn geen club meer. We staan nu letterlijk buiten te trainen. En ik denk dat het de verantwoordelijkheid is van de gemeente om ervoor te zorgen dat clubs kunnen verenigen', besluit Van Veen.

De gemeente was maandag niet bereikbaar voor een reactie.

