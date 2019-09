Gedupeerde Dream or Donate 'wil alles proberen' en neemt advocaat in de arm

Pascal Koolhof uit Zandeweer sluit zich aan bij de claim die wordt ingediend tegen crowdfundingssite Dream or Donate. 'Ik voel me verplicht om het te proberen.'

Koolhof was maandag in Amsterdam bij Royce de Vries van advocatenkantoor De Vries & Kasem, samen met enkele tientallen andere gedupeerden van de inzamelingssite. Dream of Donate werd vorige week ineens uit de lucht gehaald.

Rolstoelbus

De inwoner uit Zandeweer had via de site geld ingezameld voor een rolstoelbus voor zijn dochter Julia. De donaties kwamen gestaag binnen. Uiteindelijk stond de teller anderhalve week geleden op 10.310 euro, voldoende voor de aanschaf van de rolstoelbus.

Vlak na het verzoek om dit bedrag uit te betalen, ging de site op zwart. Eigenaar Robert-Jan Mastenbroek meldde vervolgens dat hij gehackt was, maar dat alle gedupeerden hun geld krijgen.

Verplichting

Koolhof durft daar niet op te hopen. 'Ik ga er vooralsnog vanuit dat de kans groter is dat we het geld niet krijgen dan wel. Ondanks de hulp van de advocaat.'

Toch vindt hij het naar eigen zeggen een verplichting om het wel te proberen. 'Er zijn 350 mensen die geld hebben gegeven. Voor hun wil ik alles proberen om het geld terug te krijgen.'

Gesprek

Hoe de advocaat dat voor elkaar wil krijgen, mag Koolhof niet zeggen. De Vries zelf zegt dat op de besloten bijeenkomst is gesproken over mogelijke stappen tegen Mastenbroek. 'Een gesprek met de oprichter van Dream or Donate is een eerste optie. Daarmee zou je de kwestie het snelst kunnen afhandelen.'

Hij voegde eraan toe Mastenbroek zelf al heeft laten weten dat hij overleg wil met gedupeerden.

Ook Koolhof ziet een gesprek wel zitten. 'Dat is altijd de kortste weg. Een juridische strijd is lang en ingewikkeld, dus ik zou zeker met hem om tafel willen.'

Fanatieker

Waar het uiteindelijk allemaal om draait, is de bus voor Julia. 'Ze krijgt gelukkig weinig mee van alles wat er speelt, al heeft ze wel door dat het langer duurt voordat de bus er is', vertelt Koolhof daarover.

Maar dat-ie er komt, is voor Koolhof zeker. 'We zijn alleen maar fanatieker geworden. Linksom of rechtsom, die bus staat een keer voor de deur.'

