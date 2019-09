Lopend Vuur: De basisbeurs voor studenten moet weer ingevoerd worden

De PvdA in de Tweede Kamer wil weer een basisbeurs voor studenten. De partij trekt de handen af van het leenstelsel, dat het nota bene zelf heeft ingevoerd.

Daarmee is een ruime meerderheid in de Tweede Kamer voor de terugkeer van de basisbeurs, al zal het waarschijnlijk nog wel even duren voor er werk van kan worden gemaakt.

Coalitie-Y

Volgens het AD sluit de partij zich aan bij Coalitie-Y, een initiatief van de ChristenUnie die samen met jongerenorganisaties oplossingen bedenkt voor problemen waar jongeren tegenaan lopen. Eén van de speerpunten van Coalitie-Y is het afschaffen van het leenstelsel en de herinvoering van een basisbeurs. GroenLinks nam eerder als medearchitect al afstand van de studieleningen. Alleen VVD en D66 zijn nu nog voorstander van het leenstelsel.

Wie nu gaat studeren heeft een grote kans na afloop een flinke studieschuld te hebben. Het ingevoerde leenstelsel kreeg dan ook steeds meer kritiek. Zo zou studeren op deze manier alleen voor de rijken zijn. Aan de andere kant wilde de overheid het bespaarde geld ook gebruiken om het onderwijs te verbeteren.

Dit kabinet zal nog geen einde maken aan het leenstelsel, maar duidelijk is dat er nu een ruime meerderheid aan partijen is die bij een volgende formatie wel de basisbeurs of een variant daarvan wil terugbrengen.

Wat is jouw mening?

Ons Lopend Vuur

Praat mee

Wil jij meepraten over ons Lopend Vuur? Deel je mening en toelichting op onze facebookpagina of laat het telefonisch weten via 050-3188288.



Zelf euthanasie kiezen

'Mensen op hoge leeftijd die lijden aan het leven, moeten op een zelfgekozen moment kunnen overlijden' was het Lopend Vuur van maandag. Van de 6.050 stemmers was iets meer dan 86 procent het daarmee eens, 14 procent is het oneens met de stelling.