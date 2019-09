Bewoners Pieterzijl stappen naar Raad van State vanwege fracking

In 2015 werd vanuit het gasveld Warfstermolen in Friesland het gasveld van Pieterzijl Oost ontdekt. Het is een klein gasveld met 300 miljoen kuub gas. Om het gas efficiënt te winnen is er fracking nodig.



Fracken is een methode waarbij onder hoge druk water, zand en chemicaliën in gashoudend gesteente worden gespoten. Daardoor ontstaan er scheuren in de steenlaag en kan het vrijkomende gas gemakkelijker uit de bodem worden gehaald. Wat is fracken?Fracken is een methode waarbij onder hoge druk water, zand en chemicaliën in gashoudend gesteente worden gespoten. Daardoor ontstaan er scheuren in de steenlaag en kan het vrijkomende gas gemakkelijker uit de bodem worden gehaald. Volgens De NAM is de methode veilig. Tegenstanders wijzen op de (mogelijke) nadelen voor het milieu. Bovendien zijn ze bang dat door fracking de kans op aardbevingen toeneemt.

Crowdfunding

De provincie, gemeente Westerkwartier en dorpsverenigingen hebben de NAM al opgeroepen om niet te gaan fracken. En nu willen ook de bewoners zich in het debat mengen met de stap naar de Raad van State, de hoogste rechter in Nederland.

Maar dat kost geld en daarom is er een crowdfundingsactie gestart, zegt bewoonster Sandra Jacobs. 'Het geld voor een advocaat heb je als dorpje niet zomaar op tafel liggen, vandaar de oproep om ons te helpen.'

Weinig tijd

In juni gaf het ministerie van Economische Zaken toestemming om te gaan fracken. Jacobs is verbaasd over het tijdstip waarop de toestemming bekend is gemaakt. 'Het ministerie speelt dit in de vakantieperiode. Dan is iedereen op vakantie, nu hebben we weinig tijd om er iets tegen te doen.'

Naast de crowdfunding is Jacobs ook een petitie gestart om aandacht van Tweede Kamerleden te krijgen. 'We moeten zoveel mogelijk mensen laten weten dat we het niet met de plannen eens zijn. Iedereen moet het weten.'

'Enge plannen'

Als vergelijking noemt Jacobs wat er gebeurt bij de gaswinning in de rest van de provincie. 'Dat is nu nog niet opgelost. Wij moeten zorgen dat we er vooraf bij zijn en dat ze niet vast zijn begonnen.'

Jacobs wordt volgens eigen zeggen bang van de plannen die er liggen. 'Ik vind het hele enge plannen.'

