Minister Bruins: 'Informeer patiënten zo precies mogelijk over implantaten'

Tijdens een werkbezoek het UMCG heeft minister Bruno Bruins voor Medische Zorg het belang van goede informatie voor patiënten over implantaten onderstreept. De minister bezocht een laboratorium in het ziekenhuis waar 3D geprinte protheses en implantaten worden ontwikkeld.

'Het is natuurlijk heel belangrijk dat we implantaten beschikbaar hebben. Ik heb vandaag voorbeelden gezien van implantaten voor mensen die een deel van hun kaak missen na een tumor. Ze krijgen een implantaat en zien er zo weer goed uit. Dat is heel belangrijk', zegt Bruins na een rondgang langs een vitrine met een kunststof schedel met een titanium implantaat en 3D-geprinte stukken kaak.

'Maar aan de andere kant wil je dat mensen daar geen nare bijwerkingen over hebben', vervolgt Bruins. 'Daar hebben we het gesprek over gevoerd: hoe zorgen we ervoor dat de goede informatie beschikbaar is voor de patiënt.'

Regelgeving aangescherpt

Vorig jaar kwamen implantaten na onderzoek van dagblad Trouw en tv-programma Radar negatief in het nieuws. Door 'gebrekkig overheidstoezicht' zouden medische implantaten 'levens in gevaar brengen'. In afgelopen maanden werd de regelgeving rondom implantaten aangescherpt.

'We hebben gemerkt dat patiënten niet altijd goed geïnformeerd waren', zegt Bruins. Zo zouden patiënten niet goed op de hoogte zijn van mogelijke bijwerkingen van een product. 'En dat kan écht niet. Ik vind het van heel groot belang dat de patiënt altijd de goede informatie heeft. Hij moet heel goed weten wat er in of aan hem wordt gesleuteld, als ik het zo mag zeggen.'

'Minder regels, meer innovatie'

Tijdens het werkbezoek ging de minister met specialisten onder meer in gesprek over die regelgeving voor protheses en implantaten. 'De expertise die hier wordt opgebouwd over het 3D-printen van implantaten is heel bijzonder. En we moeten een ziekenhuis ook niet bedelven met regelgeving. Daarover voeren we nu het gesprek. Als het kan met minder regels, en meer innovatie dan profiteert de patiënt daarvan.'