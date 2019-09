'Kinderen met een voedselallergie hebben recht op een zo normaal mogelijk kinderleven'

Het MACK behandelt kinderen voor wie algemene ziekenhuizen niet genoeg kennis en behandelmethoden hebben. Het centrum ontvangt daarom patiënten uit heel Noord-Nederland en daarbuiten.

Dé expert

Het MACK heeft zich vooral toegelegd op de behandeling van voedselallergieën. Daarnaast steekt het Martini veel tijd in wetenschappelijk onderzoek in dit vakgebied. Een eis om de benoeming van de vereniging van Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen te behouden, is dat het MACK moet blijven doorgaan met vernieuwen.

Irene Herpertz, coördinator en kinderdiëtist: 'Bij het MACK werken we met een multidisciplinair team bestaande uit kinderartsen, kinderdiëtisten, kinderverpleegkundigen en koks, allemaal gespecialiseerd in allergieën. We werken intensief samen en maken gebruik maken van elkaars specifieke kennis.'

Zo normaal mogelijk kinderleven

Kinderarts-allergoloog Gerbrich van der Meulen: 'Onze missie is al jaren onveranderd. We vinden dat kinderen met een voedselallergie recht hebben op een zo normaal mogelijk kinderleven.'

Zo ontwikkelden ze bij het Martini thuisintroductietesten waarmee ouders of zorgverleners stapsgewijs kunnen testen of een kind (nog) allergisch is.

'Onze testen worden inmiddels door zorgverleners in het hele land gebruikt. Ook doen we innovatief onderzoek naar het opbouwen van tolerantie door het geven van eerder sterk verhitte melk en ei. We hebben een speciale pinda- en eipoli voor zuigelingen met een hoog risico op allergieën. Hier proberen we door middel van vroege introductie van deze voedingsmiddelen een allergie te voorkomen.'

Kennis delen

Opgroeien met een allergie kan lastig zijn, beseft kinderdiëtist Herpertz. 'Kinderen gaan naar een kinderdagverblijf, de basisschool, willen mee op schoolkamp. Al dat soort dingen kunnen spannend zijn, ook voor de professionals op bijvoorbeeld het kinderdagverblijf en op school.'

'Vanuit onze positie als bovenregionaal expertise- en behandelcentrum delen we onze kennis. Daarnaast geven we scholing aan andere zorgverleners zoals kinder-, jeugd en huisartsen, diëtisten en verpleegkundigen. Ook kinderartsen uit andere ziekenhuizen kunnen met specifieke vragen uit hun eigen praktijk bij ons terecht.'

