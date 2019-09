Gestolen oplegger De Postwagen teruggevonden in Friesland (update)

De gestolen oplegger, met het staal voor de nieuwe activiteitenarena van zalencentrum De Postwagen in Tolbert, is zondagmiddag teruggevonden in het Friese Burgum. Dat laat De Postwagen weten.

Een alerte inwoner van Burgum tipte de politie over de locatie van de oplegger. De diefstal kreeg vorige week veel aandacht in de media en op sociale media.

Sporenonderzoek

De politie heeft de gestolen oplegger in beslag genomen en sporenonderzoek gedaan. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Op de oplegger lagen spanten voor het dak van de activiteitenarena. De oplegger werd ontvreemd in Denekamp bij een bedrijf dat de spanten zou voorzien van een poedercoating.

Nieuwe spanten

Directeur Oetze Mulder van De Postwagen vreesde vorige week dat de bouw van de arena door de diefstal 'serieuze vertraging' zou oplopen.

'We dachten dat er nieuwe spanten moesten worden gemaakt. Het staal was al besteld en zou begin oktober worden geleverd. Dat is nu niet meer nodig. Hoeveel vertraging we hebben opgelopen kan ik nog niet zeggen.'

De opening van nieuwe activiteitenarena was gepland voor de feestdagen. Of dat wordt gehaald kan Mulder nog niet zeggen: 'We gaan ons best doen om de achterstand in te halen.'

Gouden tip

Na de diefstal loofde Ruël Staalconstructies, dat de activiteitenarena bouwt, vijfduizend euro uit voor de gouden tip.

Of die beloning al is overgemaakt aan de tipgever, is niet bekend.

Het artikel is geüpdatet met een reactie van directeur Oetze Mulder van De Postwagen en met informatie van de politie.

